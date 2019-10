FERRARI AUTO * “ UNIVERSO FERRARI “: « EVENTO CONCLUSO CON 14 MILA VISITATORI, LA F8 SPIDER E LA 812 GTS SVELATE IN ANTEPRIMA MONDIALE »

Oltre 14.000 clienti e tifosi a Universo Ferrari. Si chiude un evento storico della Casa di Maranello.

Si è concluso ieri con oltre 14.000 visitatori Universo Ferrari, un evento senza precedenti svoltosi nel corso del mese di settembre in una location creata appositamente a bordo della pista di Fiorano.

Il Gruppo ha accolto clienti e appassionati da tutto il mondo, riunendo a pochi passi dalla sede storica tutte le sue realtà, dalle vetture classiche a quelle contemporanee, dalle imprese del motorsport al lifestyle delle Gran Turismo.

Per 30 giorni la grande struttura di Universo Ferrari è stata il centro di ogni attività del Cavallino Rampante. Qui sono state svelate in anteprima mondiale la F8 Spider e la 812 GTS e sempre qui sono state mostrate le tre coppe vinte dalla Scuderia Ferrari nel corso dell’evento. A rendere l’esperienza ancora più memorabile è stata l’esposizione in via eccezionale dell’intera gamma, la più ricca e completa di sempre.

Universo Ferrari è stato un viaggio attraverso le sfide lanciate dal fondatore e raccolte oggi dalle donne e dagli uomini che lavorano in azienda: vincere in pista e lasciare un segno nel mondo automobilistico attraverso una continua ricerca della perfezione. Vivendo dall’interno la Casa di Maranello i visitatori hanno così potuto scoprire, fra i modelli storici e le presentazioni delle ultime vetture, come il costante impegno verso l’innovazione sia un patrimonio di oltre 70 anni.

Il percorso di visita non poteva che iniziare con un omaggio al 90° anniversario di Scuderia Ferrari e alle vetture iconiche come la 250 GTO, curate dal dipartimento Ferrari Classiche. Ha preso poi la scena la 488 GTE, coronata dal trofeo vinto lo scorso giugno alla 24 Ore di Le Mans. Cuore del racconto sono stati i valori intangibili del marchio, quale la passione che la comunità dei clienti coltiva in grandi manifestazioni come le Cavalcade, viaggi unici ed esclusivi all’insegna del piacere di guida e Corse Clienti & Competizioni GT. Nel corso dell’evento la Pista di Fiorano si è animata con tantissime attività, fra cui le primissime prove su pista delle Ferrari Monza SP1 e SP2, le capostipiti di “Icona” presentate lo scorso anno, per alcuni clienti in lista d’attesa.

Anche la passione della più ampia famiglia di tifosi è stata una parte centrale di questa grande celebrazione di Ferrari, grazie alle aperture a loro dedicate nel corso di due fine settimana.