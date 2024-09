FERRARI AUTO (MARANELLO – MO) * F1 – GRAN PREMIO MONZA: JOHN ELKANN, «VITTORIA PER I TIFOSI, HANNO SOSPINTO CHARLES NEGLI ULTIMI GIRI DI GARA»

18.20 - domenica 1 settembre 2024

Di seguito la dichiarazione di John Elkann, Presidente di Ferrari, dopo la vittoria al Gran Premio di Monza:

“Vincere a Monza, a casa nostra, è un’emozione unica. Questa vittoria è per tutti i nostri tifosi che ci sostengono sempre e che oggi hanno sospinto Charles negli ultimi giri di gara. Complimenti a tutta la squadra, che ha lavorato insieme a ogni aspetto, mettendo la Ferrari in condizione di dare il meglio.”

“Winning on home turf in Monza is a unique feeling. This win is for all our fans who always support us and who today gave Charles that extra push over the final few laps. Congratulations to the whole team who were united in their efforts to get everything right, making this Ferrari win possible.”

