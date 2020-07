FENALT SANITà * MEDICINA MEDIA “A“ E “B“ – SANTA CHIARA: « TUTTE LE RICHIESTE DI AIUTO DA PARTE DEL PERSONALE E LE SEGNALAZIONI DEL SINDACATO AL MOMENTO NON HANNO SORTITO EFFETTO »

Dal mese di giugno il Sindacato Fenalt Sanità ha incominciato a sollevare presso l’Apss i gravi problemi che incominciavano a palesarsi nella Medicina media A e B del S. Chiara, purtroppo tutte le richieste di aiuto da parte del personale e le segnalazioni del sindacato al momento non hanno sortito effetto.

Il reparto di Medicina è uno di quei reparti che costituiscono l’ossatura del S. Chiara e che nel periodo Covid è stato attore principale nel contrastare la pandemia, anche adesso l’U.O. di Medicina ha attualmente in carico pazienti infetti.

Impegnato fino allo stremo nei mesi dell’urgenza il personale sperava di poter tirare il fiato nel periodo estivo, anche in previsione di un possibile impegno del reparto in una probabile seconda ondata della pandemia questo autunno.

Purtroppo, siamo alle porte del mese di agosto e le speranze del personale si sono trasformate in pie illusioni, su un organico di 15 oss ne mancano 5, in medicina media B su 15 infermieri ne mancano 4.

Alcuni infermieri hanno ancora 30 giorni di ferie dello scorso anno, i richiami in servizio dal giorno di riposo sono diventati ormai un’odiosa consuetudine. La vita personale è diventata ingestibile

La direzione ne è a conoscenza ma fa orecchie da mercante e con il conforto di equazioni sui minuti di assistenza tende ad argomentare che tutto va bene, anzi va meglio che nel resto d’Italia, probabilmente la dirigenza aziendale rinchiusa nella propria torre d’avorio vive una realtà parallela.

Il personale è esausto e c’è anche chi sta meditando di licenziarsi, i ritmi sono insostenibili.

Il personale oss fa i salti mortali per poter assicurare l’assistenza di base e qualche volta è costretto a tergiversare su qualche richiesta dei pazienti non avendo il tempo materiale per poterla esaudire.

L’Apss spera che il problema si risolva da solo sperando che il personale continui responsabilmente come ha fatto fino adesso a tirare avanti la carretta.

Il Sindacato chiede che si intervenga immediatamente quel tanto per mettere i mesi di agosto e settembre al riparo dando al personale la possibilità di vivere in modo decoroso, chiede inoltre di aprire al più presto un tavolo per verificare il carico di lavoro e la dotazione organica di personale non è più possibile continuare così.

Nel frattempo metteremo in essere tutte quelle forme di lotta permesse dalla legge a tutela dei lavoratori ma anche dei pazienti che subiscono sulla propria pelle un ambiente così difficile.

Paolo Panebianco

Segreteria Fenalt Sanità