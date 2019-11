FENALT * RINNOVO CONTRATTO AUTONOMIE LOCALI E SANITà:  « RICERCARE UN PERCORSO COMUNE FRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN VISTA DEL PROSSIMO INCONTRO CON LA GIUNTA PROVINCIALE »

La Fenalt – sindacato di maggioranza in molti comparti delle Autonomie locali – è disponibile a ricercare un percorso comune fra le organizzazioni sindacali in vista del prossimo incontro con la Giunta provinciale,

I Confederali non dividano i lavoratori: se serve una prossima manifestazione meglio esserci tutti! Ci è spiaciuto non essere presenti alla importante manifestazione di piazza dei dipendenti pubblici organizzata da CGIL, CISL e UIL, e ci auguriamo che nell’immediato futuro si individuino percorsi unitari su tutte le rivendicazioni che ci uniscono. La collaborazione sindacale è un valore prezioso per il mondo del lavoro difronte a sfide come quelle che ci attendono nelle prossime settimane.

La Fenalt è disponibile ad un percorso insieme, nell’interesse dei lavoratori.

*

Ora si parta con un protocollo condiviso per fissare le tappe del rinnovo contrattuale.

Crediamo che nell’ambito dei prossimi incontri con la controparte si possano trovare ancora gli spazi per migliorare la proposta del Presidente della Giunta provinciale Maurizio Fugatti.

Fenalt ha approvato all’unanimità la sintesi della piattaforma sindacale per il rinnovo del contratto delle Autonomie locali e della Sanità nell’assemblea generale degli iscritti tenutasi ieri a Trento e l’ha consegnata al Presidente della Giunta provinciale ed intende condividerla con i colleghi confederali.

Nell’incontro seguito all’assemblea generale, Fugatti ci ha promesso di aprire un tavolo nell’immediato, dopo il 5 dicembre, coinvolgendo tutti i sindacati. Questa è l’occasione perché tutte le organizzazioni sindacali si mettano intorno ad un tavolo per arrivare all’incontro con il Presidente della Giunta disponendo di una proposta strutturata e condivisa.

*

Approfiondimenti:

In sintesi la piattaforma Fenalt

Sul fronte economico la nostra richiesta era e rimane quella di non allontanarci dai miglioramenti economici proposti dalla Giunta Provinciale di Bolzano e quindi l’obiettivo è chiedere un incremento salariale pari al 4,8% sul triennio 2019-2021, limite passibile di miglioramenti nella dialettica di questi giorni.

Le richieste di Fenalt però non si fermano all’aumento stipendiale, ma riguardano anche il tema del salario accessorio, che deve essere anch’esso aggiornato.

Di fondamentale importanza poi l’apertura di un tavolo per la revisione dell’ordinamento professionale al fine di renderlo compatibile con l’invecchiamento dei dipendenti.

A tal proposito crediamo che vada messa sul campo tanta energia per convincere la PaT che serve attivare un piano di assunzioni per avere più giovani in servizio, che sappiano innovare processi e logiche di funzionamento della macchina amministrativa riequilibrando i carichi di lavoro.

La Fenalt chiede poi di aver un maggior coinvolgimento nei processi di riorganizzazioni istituzionali o riorganizzazioni interne, dove si possono avere risultati solo se si coinvolge il personale con logiche botton up.

Infine, solo per sintesi, FeNALT, sindacato di maggioranza nelle Case di riposo, chiede che il contratto delle APSP sia omogeneizzato con quello dei colleghi della APSS, per un giusto trattamento del personale e per fermare la fuga di lavoratori dalle case di riposo.

Di contro anche nell’ambito dell’APSS ci sono figure che attendono una giusta valorizzazione professionale (personale sanitario ed Oss), mentre quelle di area tecnico-amministrativa ed operai chiedono di avere un contratto più omogeneo a quello delle autonomie locali. Fenalt si fa interprete di queste richieste e preme per sbloccare il percorso che si era avviato.

*

Maurizio Valentinotti

Segreteria Fenalt