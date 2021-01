FEDERMODA TRENTINO * SALDI INVERNALI 2021: GRAVANTE, « L’AVVIO A SINGHIOZZO DELLE APERTURE NON HA AIUTATO I NEGOZI CHE SI SONO VISTI DECURTARE I FATTURATI, IL COVID TAGLIA 1 MLD DI SPESE »

Saldi invernali 2021, il Covid taglia 1 miliardo di spese”. Secondo la stima dell’Ufficio studi di Confcommercio è di 4 miliardi di euro il valore dei saldi invernali contro i 5 dell’anno scorso; oltre 15 milioni sono le famiglie che acquistano in periodo di saldi e 111 euro è la spesa media pro capite. Sono numeri al ribasso rispetto al passato a causa dei provvedimenti anti-covid adottati dal Governo che stanno mettendo a dura prova l’intera filiera della moda.

«L’avvio a singhiozzo delle aperture – spiega il presidente di Federmoda Trentino Giovanni Gravante – oltre alle abbondanti nevicate di questi giorni non ha aiutato i negozi che si sono visti decurtare i fatturati. Come nelle abitudini della filiera della moda, tutto è pronto per cercare di ripartire in questo nuovo anno, che si spera possa risorgere, anche con l’aiuto dei vaccini, per un ritorno alla normalità».