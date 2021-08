FEDERCORI TRENTINO * ESIBIZIONI: « I CORI DI SOVER E PASUBIO DI VALLARSA IN CONCERTO DOMANI 8 AGOSTO, A CASTEL BESENO »

Domani, domenica 8 agosto alle 17.00, nella Piazza Grande interna a Castel Beseno, risuoneranno le voci sia dei Cori La Valle e Minicoro La Valle di Sover sia del Coro Pasubio di Vallarsa. Il Coro La Valle di Sover con la sezione di voci bianche del Minicoro, sono diretti rispettivamente da Roberto e Paola Bazzanella, mentre il Coro Pasubio di Vallarsa è guidato dal maestro Ivan Cobbe, compositore di brani interpretati anche da altri cori.

Si tratta del secondo concerto della rassegna InCanto a Castello promossa quest’estate per residenti e turisti dalla Federazione Cori del Trentino. L’ingresso, è gratuito con prenotazione obbligatoria e, alla luce delle nuove disposizioni ministeriali, si potrà accedere solo mostrando il Green Pass al personale di accoglienza. Obbligo da cui sono esonerati i minori di 12 anni e le persone che non si possono vaccinare per motivi di salute comprovati da certificazione.

