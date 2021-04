FEDERCORI TRENTINO * “ A PIÙ VOCI “: « I CORI TRENTINI VISTI DAI DIRETTORI, LE VIDEOINTERVISTE CURATE DA VERONICA PEDERZOLLI DAL 1 MAGGIO SU YOUTUBE E SOCIAL »

Video-interviste curate da Veronica Pederzolli dal 1 maggio su YouTube e i social della Federazione. A più voci: i cori trentini visti dai direttori.

Per molti mesi centinaia di cori del Trentino sono stati costretti al silenzio. Più di 6.000 coristi nelle città e nelle valli non si sono potuti esibire in pubblico. Ora i cori possono finalmente tornare ad incontrarsi per le prove e i concerti. Per incoraggiare questa ripartenza servono motivazioni adeguate, per trovare o riscoprire le quali la testimonianza di alcuni protagonisti del canto corale può risultare preziosa e importante.

Nasce da qui l’idea di A più voci, una rubrica di video-interviste a direttori di cori curata da Veronica Pederzolli, che andrà in onda a partire da sabato 1 maggio ogni primo e terzo sabato del mese alle 17.00 sul canale YouTube e sui social della Federazione Cori del Trentino da cui l’iniziativa è promossa. Undici puntate in tutto presenteranno in leggerezza le figure dei direttori che hanno scritto e continuano a scrivere la storia della coralità trentina, stimolando la curiosità e la riflessione su questa particolare forma espressiva.

Quattro interviste singole e sette doppie (stile Iene) coinvolgeranno direttori di cori popolari, misti, femminili e di voci bianche. A partire da Nicola Conci, Mauro Pedrotti e Armando Franceschini, figure cardine della storia della coralità trentina, per poi passare ad altri direttori con un’esperienza pluriennale, fino ai giovanissimi che già dimostrano grande qualità.

Non mancheranno i direttori professionisti come Luigi Azzolini, altri con un solido percorso di studi in questo campo, gli amatori e chi ha assunto questo ruolo senza diplomi musicali alle spalle. Vi sarà spazio anche per gli insegnanti e i compositori che nelle scuole pubbliche, musicali e in Conservatorio continuano a coltivare con passione l’arte del fare coro. A più voci, insomma, offrirà uno spaccato della coralità trentina mettendo in luce la varietà di vissuti, di esperienze, di inclinazioni. E mostrerà che il bello sta proprio nella molteplicità e diversità dei nostri cori.

Veronica Pederzolli, nata a Cantù il 10/10/1988, risiede a Cavedine (Tn), insegna Educazione corale nella Scuola Musicale Jan Novák di Villa Lagarina ed è giornalista pubblicista. Collabora con Il Corriere del Trentino, fa parte della redazione di Coralità e dei periodici nazionali Choraliter e Polifonie. Ha creato long e short notes pubblicate su iTunes Itali e Deutsche Grammophon. Fa musica non appena può. E scrive, sempre.