FEDERCOOP * SCORTA A FUGATTI: SIMONI: « UNA DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA GRAVE E PREOCCUPANTE, PROBABILMENTE SENZA PRECEDENTI PER IL NOSTRO TERRITORIO »

“La scorta al presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti – afferma Roberto Simoni – rappresenta una decisione dell’autorità di pubblica sicurezza grave e preoccupante, probabilmente senza precedenti per il nostro territorio.

A quanto dato sapere, le minacce ricevute dal presidente da parte di organizzazioni estremistiche prefigurano scenari che nulla hanno a che fare con l’espressione di un pensiero libero e democratico – ancorché aspro – che dovrebbe caratterizzare la convivenza civile prima ancora che il dibattito politico di una comunità.

Quando il confronto pubblico trascende nella minaccia al punto da mettere a rischio l’incolumità stessa del maggiore rappresentante del governo provinciale, è la stessa tenuta sociale delle nostre comunità ad essere messa a rischio.

Per questo motivo – soprattutto in un periodo di grande fragilità dovuta all’emergenza sanitaria ed economica – occorre che tutte le componenti democratiche della società si adoperino per proteggere le istituzioni da attacchi che tendono a destabilizzarle ed indebolirle.

Al presidente Fugatti – conclude Roberto Simoni – va tutta la solidarietà e vicinanza della Cooperazione trentina, auspicando un pronto ripristino delle condizioni di normalità e serenità che devono caratterizzare sempre il dialogo tra gli amministratori pubblici e i cittadini”.