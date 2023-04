FEDERCOOP * RINNOVABILI: « NASCE IN VAL DI FIEMME LA PRIMA COMUNITÀ ENERGETICA COOPERATIVA DEL TRENTINO, CONFERENZA STAMPA A TRENTO (4/4 – 10.30) »

17.26 - domenica 2 aprile 2023

Nasce in Val di Fiemme la prima Comunità energetica cooperativa del Trentino. Si tratta della prima CER (Comunità Energetica Rinnovabile) in forma cooperativa della nostra provincia, una soluzione che consente ai territori di riappropriarsi della gestione di beni comuni come le fonti energetiche.

I soci fondatori di Comunità Energetica Fiemme soc. coop. appartengono al mondo cooperativo e non solo: Fondazione Fiemme Per, Cassa Rurale Val di Fiemme, Famiglia Cooperativa Val di Fiemme, Cooperativa Terre Altre, BioEnergia Fiemme, Eurostandard, Elabora srl, S.e.d.a. s.a.s., Magnifica Essenza. Nove imprese per un progetto territoriale che punta ad una base sociale estesa per un nuovo protagonismo della comunità.

L’iniziativa territoriale di Fiemme apre la strada ad un importante progetto sostenuto dalla Cooperazione Trentina, “Energia InCooperazione”, realizzato in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e i Consorzi Bim del territorio per favorire una presenza diffusa di comunità energetiche in forma cooperativa in Trentino.

Per presentare la Comunità Energetica Fiemme e per fare il punto delle iniziative in corso è in programma una conferenza stampa

martedì 4 aprile alle ore 11.30 – presso la Federazione Trentina della Cooperazione, via Segantini, 10, Trento

Con il presidente della Federazione Roberto Simoni e il direttore generale Alessandro Ceschi saranno presenti Valentina Vanzo (presidente Comunità Energetica Fiemme), Marco Misconel (presidente Cassa Rurale Val di Fiemme) e Andrea Ciresa (segretario Fiemme Per).