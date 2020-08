FEDERCOOP * PRIMO CDA PRESIEDUTO SIMONI « VICEPRESIDENTE VICARIO È MONFREDINI (E REFERENTE COOP SOCIALI E ABITAZIONE), CONFERMÀTI ALLA VICEPRESIDENZA PREGHENELLA (COOP LAVORO E SERVIZI) ED ODORIZZI (COOP AGRICOLE) »

Federazione, primo cda presieduto da Roberto Simoni. Nominati vice ed esecutivo. Nella prima seduta del consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea del 31 luglio nominati i componenti del comitato esecutivo e i vicepresidenti. Italo Monfredini è il nuovo vicepresidente vicario e referente per le cooperative sociali, Germano Preghenella vice per le cooperative di lavoro e servizi, Adriano Orsi per il credito, Michele Odorizzi per le agricole e Paola Dalsasso per il consumo. Nominato anche il comitato esecutivo.

Prima riunione oggi del nuovo consiglio di amministrazione eletto dai soci nell’assemblea dello scorso 31 luglio. La seduta non si è svolta nella sala consiglio al sesto piano della sede di via Segantini, ma in sala congressi, per rispetto del distanziamento previsto dalle norme anticontagio.

“È stata una riunione importante – ha dichiarato il presidente Roberto Simoni – un confronto corretto, tutto è andato molto bene. In questo mese ho avuto modo di conoscere le problematiche nei vari settori, ed ho trovato nei consiglieri una grande voglia di mettersi al lavoro e di produrre qualcosa di concreto a vantaggio di tutte le cooperative che ci hanno dato fiducia e che si aspettano molto dal nuovo consiglio di amministrazione e dal sottoscritto”.

L’organismo di governo ha nominato i vicepresidenti e il comitato esecutivo, su proposta del presidente Roberto Simoni.

Vicepresidente vicario e referente delle cooperative sociali e di abitazione è Italo Monfredini (Spes), e si confermano alla vicepresidenza Germano Preghenella (Multiservizi) per le cooperative di lavoro e servizi, e Michele Odorizzi (Melinda) per le coop agricole.

Nuove le nomine di Paola Dalsasso (Famiglia Cooperativa Val di Fiemme) vice del settore consumo e di Adriano Orsi (Cassa Rurale Alta Vallagarina) referente per il credito.

Nel comitato esecutivo sono stati nominati, oltre al presidente Roberto Simoni e al vice vicario Italo Monfredini (di diritto), Luca Rigotti (Mezzacorona), Francesca Broch (Famiglia Cooperativa Primiero), Claudio Valorz (Cassa Rurale Val di Sole) e Steno Fontanari (Mpa Solutions).

Il consiglio ha anche confermato i compensi dei suoi componenti allo stesso livello della precedente consiliatura.

Per info sui componenti del Consiglio: https://elezioni.cooperazionetrentina.it/