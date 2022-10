FEDERCOOP * FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI: « DECENNALE, IL VIA A RIVA DEL GARDA CON IL SINDACO DI VERONA DAMIANO TOMMASI, EX GIOCATORE DI CALCIO “SERIE A” »

10.20 - venerdì 14 ottobre 2022

È ruotata attorno a questi temi la serata di ieri, ambientata all’Auditorium delle Scuole Scipio Sighele di Riva del Garda, nell’ambito del calendario di eventi della quattro giorni di “Coopera”, iniziativa dedicata al primo decennale della Fondazione don Lorenzo Guetti.

A parlarne, davanti a un pubblico attento e interessato, è stato Damiano Tommasi, oggi sindaco della città di Verona, e fino a un recente passato calciatore di serie A: tre stagioni al Verona, una decina alla Roma (con la squadra giallorossa ha conquistato lo scudetto a inizio millennio) e, nel 1996 in maglia azzurra, è stato campione d’Europa under 21.

Tommasi ha dialogato con il giornalista Stefano Bizzotto

“Il gioco di squadra indubbiamene lega il mondo della cooperazione al mondo dello sport – ha osservato Tommasi – Il raggiungimento di un obiettivo mette in secondo piano l’individualità a servizio della parte comune che, credo, sia la chiave della cooperazione. E la cooperazione al mondo dello sport – ha aggiunto – può insegnare l’importanza di contare al proprio interno tante individualità, differenti tra loro, ma destinate a rappresentare un arricchimento”.

Fondazione don Lorenzo Guetti, guidata dal presidente Fabio Berasi e dal direttore Michele Dorigatti, è stata costituita nel 2012, Anno Internazionale delle Cooperative, per iniziativa della Provincia Autonoma di Trento, della Federazione Trentina della Cooperazione, dei Comuni delle Giudicarie Esteriori e della Comunità di Valle delle Giudicarie.

“Con Damiano Tommasi abbiamo parlato dei valori che lo sport riesce a portare alle persone, quindi individualmente, quali la costanza dell’impegno, le pari opportunità e la legalità ed al gruppo con la solidarietà e lo spirito di squadra – ha spiegato Fabio Berasi, presidente della Fondazione don Lorenzo Guetti – Valori che lo sportivo riporta nella società civile e nella comunità e che si ritrovano in ogni ambito della Cooperazione dove tra l’altro il tutti per uno e uno per tutti è un motto naturale fatto proprio già da Don Guetti”.

