FEDERCOOP * COVID19: « NUOVI ORARI NEI SUPERMERCATI SAIT PER GARANTIRE LA SANIFICAZIONE DEI NEGOZI »

Non solo misure di protezione individuale per gli addetti e regole stringenti nella gestione degli spazi per rispettare le norme dell’autorità sanitaria.

Da lunedì negli 11 supermercati della rete Sait a Trento e Rovereto, in cui lavorano 142 dipendenti, saranno modificati temporaneamente anche gli orari di apertura, per garantire un ancora più efficace servizio di sanificazione a maggior tutela della clientela e anche a ristoro dei lavoratori, impegnati in questi giorni ad assicurare il servizio di approvvigionamento e distribuzione in condizioni difficili con ritmi di lavoro molto sostenuti.

“Grazie a loro – dichiara il direttore generale di Sait Luca Picciarelli – siamo in grado di fornire la stessa qualità del servizio e a reggere l’impatto del forte aumento di domanda di beni alimentari. Sicuramente il nostro personale merita un plauso particolare, ed è nostra responsabilità mettere in atto tutte le misure possibili per la tutela della loro salute.

Oltre ai presìdi individuali, quando indispensabili, è nostra cura procedere più volte alla sanificazione degli ambienti, per contribuire a limitare concretamente la diffusione del virus.

Possiamo confermare anche oggi, come abbiamo fatto nei giorni scorsi, che non c’è alcun problema di fornitura delle merci, quindi rassicuriamo la clientela che anche nei prossimi giorni la situazione sotto questo punto di vista non cambierà.

Invitiamo con responsabilità a non perseguire comportamenti d’acquisto orientati allo stoccaggio e all’accaparramento; gli scaffali e i banchi del fresco dei negozi COOP e delle Famiglie Cooperative socie di SAIT continueranno ad essere adeguatamente riforniti per supplire a tutte le esigenze di soci e clienti”.

I nuovi orari dei negozi Sait, molti dei quali fino ad oggi aperti continuativamente dalle 8,30 alle 21, a partire da lunedì saranno i seguenti:

Dal lunedì al sabato i negozi saranno aperti dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. La domenica, apertura al mattino dalle 8.30 alle 12.30.