FEDERCOOP * COVID: « IL PRESIDENTE SIMONI CONSEGNA AL GENERALE FIGLIUOLO LA LETTERA DEGLI IMPRENDITORI TRENTINI » (IN ALLEGATO TESTO INTEGRALE)

La lettera degli Imprenditori trentini nelle mani del Commissario per l’emergenza gen. Figliuolo. Stamane il presidente del Coordinamento Provinciale Imprenditori Roberto Simoni ha consegnato l’appello degli imprenditori trentini all’avvio della campagna vaccinale nelle aziende.

“C’è un Trentino pronto a ripartire che chiede di farlo in sicurezza”. Comincia con questa frase la lettera aperta che il presidente del Coordinamento Provinciale Imprenditori Roberto Simoni ha consegnato stamattina nelle mani del generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

La lettera contiene un appello condiviso da tutto il mondo imprenditoriale trentino alle autorità di sanità pubblica affinché consentano la vaccinazione dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende, senza limiti di età, per ogni tipologia contrattuale, in attuazione del protocollo Governo – Parti sociali del 6 aprile 2021.

*

Lettera aperta

al Commissario per l’emergenza gen. Francesco Figliuolo

C’è un Trentino pronto a ripartire che chiede di farlo in sicurezza.

Migliaia di addetti nei settori dell’ospitalità, dell’industria, dei servizi, del commercio, della cooperazione, dell’artigianato e dell’export stanno attendendo di essere vaccinati, a prescindere dall’età anagrafica.

Le loro aziende sono disponibili a farlo, supportando l’attività dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari per accelerare la campagna vaccinale, consapevoli che la salute sia un bene prezioso che merita l’attivazione di energie straordinarie e di disponibilità eccezionali.

Alla vigilia dell’avvio di una nuova stagione turistica, è fondamentale farsi trovare preparati. Il Trentino può essere un esempio positivo per la sicurezza e serenità dei milioni di visitatori che ci sceglieranno per le vacanze.

Il mondo imprenditoriale fa appello alle autorità di sanità pubblica affinché consentano la vaccinazione dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende, senza limiti di età, per ogni tipologia contrattuale, in attuazione del protocollo Governo – Parti sociali del 6 aprile 2021.

Vacciniamo i dipendenti delle aziende. Un impegno concreto delle categorie economiche a fianco della Provincia autonoma di Trento per sostenere la campagna di vaccinazione.

/

Roberto Simoni presidente Coordinamento Provinciale Imprenditori Cooperazione Trentina

Gianni Bort – Confcommercio

Gianni Battaiola – Associazione Albergatori

Fausto Manzana – Confindustria Trento

Marco Segatta – Associazione Artigiani

Renato Villotti – Confesercenti