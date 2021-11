FEDERCOOP * COVID: « ADERIAMO ALL’INVITO DELLA PAT DI RAFFORZARE LA CAMPAGNA VACCINALE IN TRENTINO, LA CONFERENZA STAMPA CON I PRESIDENTI FUGATTI E SIMONI (1/12 ORE 13.00) »

17:55 - 30/11/2021

Covid, anche la Cooperazione in campo per la non stop vaccinale.

La Federazione Trentina della Cooperazione aderisce all’invito della Provincia autonoma di rafforzare la campagna vaccinale in Trentino.

I dettagli e le modalità per vaccinarsi “InCooperazione” saranno descritti in una conferenza stampa

domani, mercoledì 1 dicembre alle 13

Nel foyer della Sala InCooperazione di via Segantini a Trento

Ci saranno il presidente della Cooperazione Trentina Roberto Simoni, il vice Italo Monfredini, il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti e i vertici istituzionali della sanità trentina.

L’accesso è consentito solo alle persone munite di green pass, nel rispetto delle norme vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19.