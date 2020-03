FEDERCOOP * CORONAVIRUS: « SUL SITO HTTPS://COVID.COOPERAZIONETRENTINA.IT TUTTI I SERVIZI DISPONIBILI, DALLA SPESA A DOMICILIO AL CREDITO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE »

La cooperazione è in prima linea nell’emergenza Covid-19. Spesa a domicilio, servizi socio-assistenziali, credito per il sostegno alle famiglie e le imprese.

La Federazione ha predisposto un sito https://covid.cooperazionetrentina.it per raccogliere e rendere disponibili in modo organico le informazioni sui servizi che le cooperative trentine hanno preservato, creato, o modificato per riuscire a garantire risposte efficaci ai bisogni delle nostre comunità in tempo di emergenza Covid-19.

C’è la possibilità di individuare i servizi di spesa a domicilio delle Famiglie Cooperative partendo su una mappa con tutti i comuni trentini.

La piattaforma raccoglie anche i documenti utili per orientarsi dal punto di vista normativo (Decreti, ordinanze, circolari…), le donazioni attivate all’interno del sistema e tutte le iniziative (anche le più creative) inventate per aiutare le persone a vivere con meno solitudine questo difficile momento. #lacooperazionecè