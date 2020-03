FEDERCOOP * CORONAVIRUS: SIMONI, « TUTTI I NEGOZI DELLA COOPERAZIONE DI CONSUMO TRENTINA RIMARRANNO CHIUSI LA DOMENICA FINO A PASQUA »

In considerazione del perdurare dell’emergenza coronavirus, per dare ristoro ai colleghi impegnati nel garantire il corretto funzionamento dei punti vendita e il rispetto di tutte le procedure di sicurezza e distanziamento per dipendenti e clienti, SAIT e Famiglie Cooperative hanno deciso di prorogare la chiusura domenicale di tutti i propri negozi della cooperazione di consumo fino a Pasqua” dichiara il Presidente Roberto Simoni.

Sait riafferma la regolarità del servizio di approvvigionamento di generi alimentari su tutta la rete servita dal proprio centro di distribuzione

Inoltre, è attivo grazie al prezioso contributo delle Famiglie Cooperative il servizio di spesa a domicilio, garantita per le persone anziane e per chi è costretto dalla quarantena a rimanere a casa, ed in molti casi anche a tutti coloro che ne fanno richiesta.