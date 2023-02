FEDERCOOP * CDA: « ROBERTO SIMONI INDICATO CANDIDATO PER IL SECONDO MANDATO DI PRESIDENZA, L’8 GIUGNO L’ASSEMBLEA SOCI »

18.27 - venerdì 24 febbraio 2023

Federazione, il cda indica Roberto Simoni candidato per il secondo mandato di presidenza.

Il prossimo 8 giugno l’assemblea dei soci della Federazione Trentina della Cooperazione eleggerà il nuovo presidente e il consiglio di amministrazione.

Roberto Simoni è il nome del candidato alla presidenza su cui si è espresso oggi all’unanimità il consiglio uscente, esercitando una prerogativa prevista dallo Statuto (art.32, comma 2).

Simoni: “lusingato ed onorato della stima espressami dai colleghi e dalle colleghe del Consiglio. Mi presenterò con disponibilità e umiltà all’assemblea dei soci, forte di un bagaglio di esperienze e progetti che abbiamo portato avanti insieme in questo primo triennio, molto condizionato dall’emergenza pandemica”.

Roberto Simoni è il nome su cui il consiglio di amministrazione della Federazione punta come candidato alla presidenza, in continuità rispetto alla presente consiliatura. Il Consiglio, riunito oggi nella sede della Federazione, ha espresso all’unanimità il nome di Simoni quale candidato da proporre alla prossima assemblea dei soci, prevista l’8 giugno prossimo.

L’ufficializzazione è avvenuta dopo che nella precedente riunione del cda i consiglieri si erano già espressi, riservandosi poi, a norma di Statuto, di consultare i rispettivi contesti di riferimento per arrivare ad una decisione pienamente condivisa.

Lo Statuto della Federazione infatti (art.32, comma 2) prevede che il cda uscente possa “proporre all’Assemblea un candidato all’elezione alla carica di Presidente, individuato attraverso un’apposita consultazione effettuata secondo modalità fissate dal Consiglio di amministrazione stesso. La candidatura dovrà essere ufficializzata entro il 31 marzo antecedente all’Assemblea di elezione delle cariche sociali”.

Roberto Simoni, 61 anni, commercialista con studio a Pinzolo dal 1992, è stato per oltre 10 anni presidente della Cassa Rurale di Pinzolo. Ha ricoperto vari incarichi in cooperazione anche nel suo ruolo professionale con sindaco o caposindaco. Prima di approdare in Federazione dal 20 luglio 2020, era stato presidente di Promocoop trentina spa e presidente di Sait.

Inizia così ufficialmente l’iter per arrivare, il prossimo 8 giugno, all’elezione degli gli organi della Federazione (presidente e Consiglio).

Per quanto riguarda la Presidenza, eventuali altri candidati potranno presentare la propria candidatura entro il 20 aprile, sostenuta da almeno quindici Soci della Federazione che rappresentino almeno 4 dei 5 Settori.

«Sono lusingato ed onorato della stima espressami dai colleghi e dalle colleghe del Consiglio – ha commentato Roberto Simoni -. Mi presenterò con disponibilità e umiltà all’assemblea dei soci, forte di un riconoscimento importante dal cda e di un bagaglio di esperienze e progetti che abbiamo portato avanti insieme in questo primo triennio, molto condizionato dall’emergenza pandemica.

Comunque vada l’esito assembleare, continuerò ad impegnarmi per affermare il ruolo della Federazione per l’unità del movimento, privilegiando il dialogo e il confronto ».

Per approfondimento/1

Art. 32 (Candidatura ed elezione del Presidente)

Comma 1: Possono essere eletti alla carica di Presidente gli appartenenti alla compagine sociale dei Soci della Federazione.

Comma 2: Il Consiglio di amministrazione può proporre all’Assemblea un candidato all’elezione alla carica di Presidente, individuato attraverso un’apposita consultazione effettuata secondo modalità fissate dal Consiglio di amministrazione stesso. La candidatura dovrà essere ufficializzata entro il 31 marzo antecedente all’Assemblea di elezione delle cariche sociali.

Comma 3: Qualora nel periodo intercorrente tra il 31 marzo e la data dell’Assemblea di elezione delle cariche sociali il candidato proposto e ufficializzato dovesse venir meno, per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione potrà proporre un altro candidato, rendendo ufficiale la proposta almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea.

Comma 4: Accanto alla proposta del Consiglio di amministrazione potranno essere presentate altre candidature secondo le modalità di seguito indicate.

Comma 5: Il soggetto interessato deve inviare al Consiglio di amministrazione una lettera di candidatura, che deve pervenire allo stesso entro il 20 aprile; alla lettera dovranno essere allegate le dichiarazioni di sostegno alla candidatura di almeno quindici Soci della Federazione che rappresentino almeno 4 dei 5 Settori di cui all’articolo 25 comma 4 e abbiano diritto complessivamente ad almeno quaranta voti. Le dichiarazioni di sostegno dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Socio.

Comma 6: Qualora si debba procedere alla sostituzione del Presidente in corso di mandato, il candidato proposto dal Consiglio di amministrazione deve essere ufficializzato contestualmente alla convocazione dell’Assemblea elettiva, mentre le eventuali lettere di candidatura di cui al comma precedente dovranno pervenire al Consiglio di amministrazione almeno 5 giorni prima dell’Assemblea elettiva.

Comma 7: Viene eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea.

Comma 8: Nel caso in cui nessuno dei candidati alla carica di Presidente ottenga la suddetta maggioranza, si procederà ad una seconda votazione alla quale parteciperanno i due candidati alla carica di Presidente che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Comma 9: Qualora vi siano più candidati a parità di voti per il secondo posto utile, tutti i predetti candidati saranno ammessi alla seconda votazione.

Comma 10: Nei casi previsti dai due commi precedenti, sarà eletto il candidato che otterrà la maggioranza relativa dei voti presenti.

