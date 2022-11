FEDERCOOP * CARO BOLLETTE: « LA LEGGE 11/2022 STANZIA 7 MILIONI DI AIUTI STRAORDINARI, PER ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE ED ASSISTENZIALI »

12.46 - mercoledì 30 novembre 2022

La Legge 11/2022 stanzia 7 milioni di euro di aiuti straordinari a favore delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali per far fronte al caro energia. Tempi stretti per presentare le domande: scadenza il 9 dicembre.

Simoni: accogliamo con soddisfazione una misura sollecitata dalla Federazione per dare respiro alle cooperative impegnate ogni giorno in attività di grande rilievo sociale a favore delle persone con difficoltà. – Le cooperative e i soggetti impegnati, in provincia di Trento, in servizi socio-assistenziali e socio-sanitari hanno tempo fino a venerdì 9 dicembre per presentare la domanda (esclusivamente in modalità telematica) per l’assegnazione delle “Misure straordinarie per la continuità delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie” contenute nell’articolo 3 della Legge Provinciale 11 del 21 ottobre 2022 che definisce misure straordinarie di sostegno alle famiglie e imprese in difficoltà a causa dell’aumento dei costi dell’energia.

“Accogliamo con soddisfazione una misura sollecitata dalla Federazione per dare respiro alle cooperative impegnate ogni giorno in attività di grande rilievo sociale a favore delle persone con difficoltà. Diamo merito alla Giunta e al Consiglio provinciale di aver interpretato con sollecitudine il sentimento di grande preoccupazione per l’esplosione dei costi in un settore importante e delicato come è quello socio-assistenziale”, ha commentato il presidente della Cooperazione Trentina Roberto Simoni.

Sono considerate voci di spesa e ammissibili a contributo: energia elettrica, gas, gasolio da riscaldamento, pellet, cippato e legna, con riferimento ai servizi/attività finanziati dall’ente pubblico.

Le risorse disponibili, pari a 7 milioni di euro, sono distribuite a ciascun richiedente, “proporzionalmente in base alla spesa ammessa determinata applicando, alla spesa sostenuta nel 2021, la percentuale corrispondente al rapporto tra il valore della produzione 2021 riferito a servizi socio-assistenziali/socio-sanitari, finanziati o affidati dall’ente pubblico, e il valore della produzione 2021 complessivo”.

L’Area Servizi della Federazione Trentina della Cooperazione garantirà consulenza alle cooperative associate per predisporre e presentare la domanda di agevolazione.