FEDERCOOP * AGRICOLTURA: « PROCEDURE PER LA QUARANTENA ATTIVA DEI LAVORATORI STRANIERI PROVENIENTI DA ROMANIA E BULGARIA, IL VADEMECUM PER DATORI DI LAVORO E ADDETTI »

Le 10 semplici regole da seguire per lavorare in sicurezza. All’arrivo in azienda il lavoratore dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dal datore di lavoro, e in particolare:

TAMPONE Obbligo di tampone con tempi e modalità indicate dal datore di lavoro

2 DURATA DELLA QUARANTENA ATTIVA

14 giorni dal momento di arrivo in azienda, anche in presenza di esito negativo del tampone

3 DIVIETO DI ALLONTANAMENTO

Non è permesso allontanarsi dall’azienda o dagli alloggi

4 GRUPPI

I lavoratori vengono assegnati a gruppi composti al massimo da 4 persone

5 CONTATTI

Evitare assolutamente contatti stretti con altri lavoratori se non dello stesso gruppo assegnato. Utilizzare mascherine chirurgiche fornite dal datore di lavoro quando la distanza interpersonale è inferiore ai 2 metri e quando si avvicinano altre persone non appartenenti al gruppo assegnato

6 TRASPORTI

Rispettare gli ordini del datore di lavoro per i trasferimenti e mantenere i gruppi assegnati in qualsiasi caso ed indossare sempre la mascherina chirurgica

7 ALLOGGI

Uso dedicato e assegnato a gruppi specifici o uso singolo. Vietata l’entrata a chiunque altro.

8 SERVIZI IGIENICI

Uso dedicato e assegnato a gruppi specifici o uso singolo. Areazione e igienizzazione dopo ogni uso

9 ATTREZZATURE

Uso personale delle attrezzature ed utensili. Se uso promiscuo obbligatoria l’igienizzazione prima e dopo l’uso sia delle mani sia delle stesse attrezzature. Comunque igienizzazione delle mani ad ogni cambio mansione

10 AVVISO