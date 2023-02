FEDERCOOP * “ABITARE IL TERRITORIO“: « IL CONVEGNO DEL CREDITO COOPERATIVO TRENTINO E NAZIONALE, A TRENTO – PALAZZO GEREMIA (18/2 – 9.30) »

18.35 - giovedì 16 febbraio 2023

“Abitare il territorio”, sabato a Palazzo Geremia a Trento. il convegno del credito cooperativo trentino e nazionale. Avrà luogo a Trento un convegno del credito cooperativo dal titolo “Abitare il territorio: la cooperazione di credito come presidio contro lo spopolamento” (organizzato dalla Federazione) che proporrà un focus su un tema di attualità e, da sempre, distintivo delle Casse Rurali, banche del territorio e per il territorio.

Appuntamento in calendario sabato 18 febbraio alle ore 9.30 Sala di Rappresentanza di Palazzo Geremia in via Belenzani a Trento.

L’avvio sarà affidato ai saluti istituzionali di: Franco Ianeselli – sindaco della città di Trento, Roberto Simoni – presidente Federazione Trentina della Cooperazione, Augusto dell’Erba – presidente Federcasse la Federazione nazionale delle Casse Rurali e delle Banche di Credito Cooperativo, Maurizio Fugatti – presidente Provincia autonoma di Trento.

Seguiranno quattro approfondimenti dedicati ad altrettanti argomenti.

Il primo: “La sostenibilità del territorio alpino alla luce del cambiamento climatico”. Ne parlerà Luca Mercalli – meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico. Il secondo: “Dinamiche demografiche dei territori”. Relatrice: Giovanna Fambri – Istituto di statistica della Provincia autonoma di Trento (Ispat).

Il terzo: “Prossimità territoriale e accesso al credito bancario” con Andrea Viola – Università Cattolica di Milano – Centro di ricerca sul Credito Cooperativo. Il quarto: la tavola rotonda su “Quale modello di sviluppo per i territori fragili?”. Vedrà confrontarsi i rappresentanti di Cassa Centrale Banca, Iccrea Banca, Banca d’Italia. L’occasione servirà anche per mettere “Esperienze a confronto (Pastificio Felicetti di Predazzo e Famiglia Cooperativa di Primiero)”. Conclusioni del convegno affidate a Sergio Gatti – direttore generale di Federcasse.