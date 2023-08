FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / TEZZE VALSUGANA * INCENDIO: « VA A FUOCO UNA LEGNAIA, SALVATA LA STRUTTURA ADIACENTE ADIBITA IN PASSATO AD OFFICINA »

09.59 - venerdì 11 agosto 2023

Legnaia in fiamme nella notte in località Pra Minati a Tezze Valsugana. Ad intervenire tempestivamente, attorno alle 23, una decina di vigili del fuoco volontari del corpo di Tezze Valsugana che hanno impiegato un paio di ore per domare le fiamme e bonificare l’area. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvare l’adiacente struttura adibita in passato ad officina.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Tezze Valsugana