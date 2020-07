FEDERAZIONE TRENTINA COOPERAZIONE * NUOVO CDA « AL VIA LA PROSSIMA SETTIMANA I CINQUE CONVEGNI DI SETTORE CHE INDICHERANNO 18 DEI 22 COMPONENTI DEL CONSIGLIO »

La prossima settimana avranno luogo i cinque convegni di settore che indicheranno 18 dei 22 componenti del Consiglio. Alla scadenza della mezzanotte di ieri, 23 soci hanno presentato la propria candidatura per il cda (escluso il settore agricolo, che formalizzerà le candidature per i 4 posti in cda direttamente al convegno). Oltre ai convegni, c’è tempo fino al 15 luglio per presentare le candidature individuali e per i 4 consiglieri “trasversali”.

L’assemblea è convocata il 31 luglio. Allo stato attuale non in presenza, ma con rappresentante designato.

Entra nel vivo la fase pre-assembleare della Federazione. La prossima settimana avranno luogo i convegni di settore (in presenza, nella sala congressi di via Segantini), che dovranno indicare all’assemblea 18 candidati in rappresentanza dei cinque settori cooperativi.

Questo il calendario: lunedì alle 9.30 il primo convegno delle cooperative agricole; a seguire, martedì alle 15 il credito, mercoledì alla stessa ora le cooperative di consumo, giovedì alle 9.30 il settore delle cooperative sociali e di abitazione e venerdì sempre alle 9.30 le cooperative di produzione, lavoro e servizi.

La proposta dei convegni di settori è molto indicativa per l’assemblea che sarà chiamata a votare il consiglio, ma non sarà esclusiva. Sono possibili infatti candidature spontanee per i settori, con modalità previste dallo statuto, fino al 15 luglio. Entro quella data dovranno essere formalizzate anche le candidature per i 4 posti in consiglio riservati ai “trasversali”, ovvero non legati a specifici settori di appartenenza.

I convegni, convocati dal collegio sindacale, di cui è presidente Patrizia Gentil, avranno carattere tecnico, con la rappresentazione dei principali risultati economici dei vari settori, ed elettorale, con la presentazione dei candidati per Consiglio e la Presidenza.

A questo proposito, i convegni saranno l’unico luogo di confronto istituzionale con i candidati presidente “in presenza” con i soci. Infatti, viste le restrizioni che ancora permangono per l’emergenza Covid-19, non saranno organizzati incontri territoriali.

Ai convegni saranno invitati a partecipare anche coloro che avranno formalizzato la candidatura a presidente, a norma di Statuto.

L’assemblea si terrà il 31 luglio. Con le attuali norme di limitazione agli assembramenti, non sarà in presenza ma attraverso il Rappresentante designato. Il Collegio sindacale comunque si è riservato di decidere entro il 15 luglio, data in cui dovrà essere obbligatoriamente convocata.

I candidati al cda nei convegni di settore

SETTORE AGRICOLO (4 posti): saranno presentati direttamente al convegno

SETTORE CREDITO (4 posti): Giorgio Vergot (Cassa Rurale Alta Valsugana), Mauro Mendini (Cr Rotaliana e Giovo, Claudio Valorz (Cr Val di Sole), Adriano Orsi (Cr Alta Vallagarina).

SETTORE CONSUMO (4 posti): Renzo Tommasi (Famiglia Cooperativa Besenello), Ugo Marocchi (Fc Tennese Campi), Giorgio Paternolli (Fc Alta Valsugana), Paola Dal Sasso (Fc Val di Fiemme), Aldo Marzari (Fc Vattaro e Altipiani), Francesca Broch (Fc Primiero), Mattia Pederzolli (Giudicariese), Heinrich Grandi (Sait), Alessandra Cascioli (Fc Povo)

SETTORE SOCIALI E ABITAZIONE (3 posti): Serenella Cipriani (Consolida, Gruppo 78), Italo Monfredini (Spes), Sara Ghezzer (Neuroimpronta), Sandra Dodi (Città Futura), Francesco a Beccara (Alpi)

SETTORE PRODUZIONE LAVORO E SERVIZI (3 posti): Gabriella Ferrari (Scuola Musicale Giudicarie), Piergiorgio Sester (Green Blok), Pamela Gurlini (Ecoopera), Germano Preghenella (Cla, Multiservizi), Steno Fontanari (Mpa Solutions).

*

Eventuali altri candidati possono presentarsi anche direttamente al convegno.

Le principali scadenze elettorali

giovedì 2 luglio 2020

scadenza candidature sociali e abitazione

venerdì 3 luglio 2020

scadenza candidature per gli altri settori

lunedì 6 luglio 2020

scadenza candidature agricole (direttamente al convegno)

lunedì 6 luglio 2020

convegno agricole

candidature comitato settore sociali e abitazione

martedì 7 luglio 2020

convegno credito

candidature comitato settore produzione e lavoro

mercoledì 8 luglio 2020

convegno consumo

giovedì 9 luglio 2020

convegno sociali e abitazione

venerdì 10 luglio 2020

convegno lavoro e servizi

mercoledì 15 luglio 2020

scadenza candidature trasversali e dei settori fuori dai convegni

convocazione assemblea

giovedì 23 luglio 2020

termine ultimo per candidature presidente con Rappr. Designato

lunedì 27 luglio 2020

termine candidature presidente in presenza

martedì 28 luglio 2020

termine depositi schede di voto con Rappr. Designato

venerdì 31 luglio 2020

assemblea Federazione

7-8 agosto

probabile esito eventuale ballottaggio con Rappr. Designato