FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI * EMERGENZA CORONAVIRUS: « L’ELENCO DEI 66 MEDICI CADUTI NEL CORSO DELL’EPIDEMIA DI COVID-19 » (AGGIORNATO AL 1 APRILE 2020)

Roberto Stella, responsabile dell’Area Formazione della FNOMCeO, e presidente dell’OMCeO di Varese. E poi, oggi, Marcello Natali, Segretario Fimmg di Lodi. Ieri, Ivano Vezzulli, Medico di Medicina Generale nel lodigiano. Lunedì 16, Mario Giovita, medico di Medicina Generale della provincia di Bergamo. Prima di loro, Raffaele Giura, primario di pneumologia a Como. Carlo Zavaritt, ex assessore e medico bergamasco. Giuseppe Borghi, medico di Medicina Generale a Casalpusterlengo.

Il 7 marzo, Chiara Filipponi, anestesista di Portogruaro, deceduta però a causa di una malattia allo stadio terminale.

Si allunga purtroppo il triste elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19. E mentre aumenta il dato ufficiale degli operatori sanitari contagiati, diffuso ogni sera dall’Istituto Superiore di Sanità (ieri ammontava a 2629), molti sono i medici che muoiono improvvisamente, anche se la causa della morte non è direttamente riconducibile al virus, perché il tampone non viene effettuato.

Da oggi, riporteremo i loro nomi qui, sul Portale FNOMCeO, che resterà listato a lutto in loro memoria, in un triste elenco che verrà via via aggiornato. In allegato, i dati sui contagi. Un monito, una lezione per tutti.

Roberto Stella 22 07 1952 † 11 03 2020

Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, Responsabile Area Strategica Formazione FNOMCeO, Presidente nazionale della SNAMID – Varese Giuseppe Lanati 24 08 1946 † 12 03 2020

Pneumologo – Como Giuseppe Borghi 19 01 1956 † 13 03 2020

Medico di Medicina Generale – Lodi Raffaele Giura 23 10 1940 † 13 03 2020

Ex primario del reparto di Pneumologia – Como Carlo Zavaritt 23 02 1940 † 13 03 2020

Pediatra e neuropsichiatra infantile – Bergamo Gino Fasoli 09 12 1946 † 14 03 2020

Medico di medicina generale già in pensione richiamato per l’emergenza Covid-19 – Brescia Luigi Frusciante 13 02 1949 † 15 03 2020

Medico di Medicina Generale – Como Mario Giovita 27 04 1954 † 16 03 2020

Medico di Medicina Generale – Bergamo Luigi Ablondi 05 02 1954 † 16 03 2020

Epidemiologo, ex direttore generale dell’ Ospedale di Crema – Cremona Franco Galli 28 03 1954 † 17 03 2020

Medico di Medicina Generale – Mantova Ivano Vezzulli 27 12 1958 † 17 03 2020

Medico di Medicina Generale e medico dello sport – Lodi Massimo Borghese 12 03 1957 † 18 03 2020

Specialista in Otorinolaringoiatria e Foniatria – Napoli Marcello Natali 13 09 1963 † 18 03 2020

Medico di Medicina Generale , segretario della Federazione dei medici di Medicina generale di Lodi – Lodi Antonino Buttafuoco 14 06 1953 † 18 03 2020

Medico di Medicina Generale – Bergamo Giuseppe Finzi 21 04 1957 † 19 03 2020

Ematologo e docente a contratto di Malattie vascolari all’Università di Parma – Parma Francesco Foltrani 08 02 1953 † 19 03 2020

Medico di Medicina Generale – Macerata Andrea Carli 02 05 1950 † 19 03 2020

Medico di Medicina Generale – Lodi Bruna Galavotti 03 04 1933 † 19 03 2020 (data segnalazione)

Psichiatra, Decana dell’Associazione Donne Medico di Bergamo – Bergamo Piero Lucarelli 14 01 1946 † 19 03 2020 (data segnalazione)

Anestesista – Bergamo Vincenzo Leone 23 01 1955 † 21 03 2020

Medico di medicina generale, vicepresidente SNAMI – Bergamo Antonio Buonomo 14 01 1955 † 21 03 2020

Medico legale – Napoli Leonardo Marchi 01 01 1956 † 21 03 2020

Medico infettivologo, direttore sanitario Casa di Cura San Camillo – Cremona Manfredo Squeri 06 01 1944 † 23 03 2020

Già medico ospedaliero, attualmente responsabile del reparto di Medicina nella Casa di Cura Piccole Figlie di Parma convenzionata con SSN – Parma Rosario Lupo 02 10 1955 † 23 03 2020

Medico legale, dirigente del Centro Medico Legale INPS di Bergamo – Bergamo Domenico De Gilio 09 11 1953 † 19 03 2020

Medico di medicina generale – Lecco Calogero Giabbarrasi 28 09 1951 † 24 03 2020

Medico di medicina generale – Caltanissetta Renzo Granata 28 09 1951 † 23 03 2020

Medico di medicina generale – Alessandria Ivano Garzena 07 10 1971 † 23 03 2020

Odontoiatra – Torino Ivan Mauri 30 09 1950 † 24 03 2020

Medico di medicina generale – Lecco Gaetano Autore 12 12 1951 † 25 03 2020

Medico di medicina generale – Napoli Vincenza Amato 22 05 1954 † 24 03 2020

Dirigente Medico Responsabile U.O.S. Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Bergamo Gabriele Lombardi 20 08 1951 † 18 03 2020

Odontoiatra – Brescia Mario Calonghi 14 03 1965 † 22 03 2020

Odontoiatra – Brescia Marino Chiodi 30 05 1949 † 22 03 2020

Oculista – Bergamo Carlo Alberto Passera 20 05 1957 † 25 03 2020

Medico di medicina generale – Bergamo Francesco De Francesco 09 03 1938 † 23 03 2020

Pensionato, già medico ospedaliero, scultore e pittore – Bergamo Antonio Maghernino 14 09 1960 † 25 03 2020

Medico di continuità assistenziale – Foggia Flavio Roncoli 08 05 1930 † 03 2020

Pensionato – Bergamo Marco Lera 30 10 1951 † 20 03 2020

Odontoiatra – Lucca Giulio Titta 23 02 1947 † 26 03 2020

Medico di medicina generale, ex-segretario FIMMG – Torino Benedetto Comotti, 06 05 1945 † 26 03 2020

Ematologo – Bergamo Anna Maria Focarete 22 06 1950 † 27 03 2020

Consigliere Provinciale FIMMG, Presidente SIMG e già consigliere dell’Ordine Prov. dei Medici – Lecco Dino Pesce 16 01 1946 † 26 03 2020

Medico internista, per vent’anni primario del reperto di medicina generale dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena – Genova Giulio Calvi 19 10 1947 † 26 03 2020

Medico di medicina generale – Bergamo Marcello Ugolini 01 05 1949 † 27 03 2020

Pneumologo, consigliere dell’Ordine dei Medici – Pesaro Urbino Abdel Sattar Airoud 23 06 1945 † 16 03 2020

Medico di medicina generale – Piacenza Giuseppe Maini 24 01 1946 † 12 03 2020

Medico di medicina generale – Piacenza Luigi Rocca 24 12 1926 † 26 03 2020

Pediatra – Piacenza Maurizio Galderisi 31 08 1954 † 27 03 2020

Cardiologo e professore di Medicina Interna all’Università Federico II di Napoli – Napoli Leone Marco Wischkin 23 03 1949 † 27 03 2020 (data segnalazione)

Medico internista – Pesaro Urbino Rosario Vittorio Gentile 26 06 1952 † 22 03 2020

Medico di medicina generale, specialista in allergologia ed ematologia – Cremona Francesco Dall’Antonia 14 02 1938 † 24 03 2020

Ex-primario della Chirurgia I di Vicenza – Vicenza Abdulghani Taki Makki 20 04 1941 † 24 03 2020

Odontoiatra – Fermo Medico penitenziario – Foggia † 26 03 2020* Aurelio Maria Comelli 12 11 1950 † 28 03 2020 (data segnalazione)*

Cardiologo – Bergamo Michele Lauriola 09 01 1953 † 28 03 2020 (data segnalazione)*

Medico di medicina generale – Bergamo Francesco De Alberti † 28 03 2020

Ex presidente OMCeO Lecco – Lecco Mario Luigi Salerno 19 01 1952 † 28 03 2020 (data segnalazione)*

Fisiatra – Bari Roberto Mario Lovotti 11 11 1950 † 28 03 2020

Medico di medicina generale – Milano Domenico Bardelli 06 08 1944 † 20 03 2020

Odontoiatra – Lodi Giovanni Francesconi 11 06 1929 † 30 03 2020 (data segnalazione)*

Medico di medicina generale – Brescia Valter Tarantini 21 09 1948 † 19 03 2020

Ginecologo – Forlì Cesena Guido Riva 09 06 1941 † 30 03 2020 (data segnalazione)*

Medico di medicina generale – Bergamo Gaetana Trimarchi 23 07 1962 † 30 03 2020

Medico di medicina generale – Messina Norman Jones 01 06 1947 † 27 03 2020

Cardiologo, ex primario della cardiologia del centro di riabilitazione “Trabattoni-Ronzoni” di Seregno – Como Roberto Mileti 04 12 1960 † 30 03 2020

Ginecologo – Roma

*Notizie in aggiornamento

Non gridate più – Giuseppe Ungaretti

Cessate d’uccidere i morti,

Non gridate più, non gridate

Se li volete ancora udire,

Se sperate di non perire.

Hanno l’impercettibile sussurro,

Non fanno più rumore

Del crescere dell’erba,

Lieta dove non passa l’uomo.