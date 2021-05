FEDERAZIONE CORI TRENTINO * NOMINE: « È IL MAESTRO GIANLUCA ZANOLLI IL FUTURO DIRETTORE DEL CORO DELLA SAT, A SVELARE PUBBLICAMENTE IL NOME È STATO LO STESSO MAURO PEDROTTI »

Sarà Gianluca Zanolli, di Trento, giovane musicista, compositore, insegnante e direttore di cori, il successore del maestro Mauro Pedrotti alla guida del Coro della Sat. A svelare pubblicamente il nome della persona a cui cederà – quando arriverà il momento – il testimone, è stato lo stesso Mauro Pedrotti, che dirige il più prestigioso coro trentino dal 1988, nel corso dell’intervista da lui rilasciata a Veronica Pederzolli per la seconda puntata di A più voci, trasmessa oggi sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della Federazione Cori del Trentino (intervista che è possibile rivedere con il link sotto riportato). Gianluca Zanolli, diplomato in violino e viola, oltre ad insegnare musica e a dirigere il Coro Cima Verde e il Minicoro Camp Fiori, entrambi di Vigo Cavedine, collabora già con il Coro della Sat, e da qualche anno ha assunto anche la direzione del Coro Le Voci di Malcesine e del Piccolo coro Voci di Malcesine.

Chi è Gianluca Zanolli

Gianluca Zanolli è nato a Trento il 26 agosto 1982. Dopo aver conseguito la maturità al liceo musicale di Trento si è diplomato in violino nel 2004 e in viola nel 2007 presso il Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento; ha frequentato inoltre il biennio specialistico di musica da camera ed il corso di composizione fino al settimo anno. Nel corso del 2013 ha frequentato a Milano, presso il circolo “Magnolia” e lo studio “Noise Factory”, un corso di tecnico del suono. Ha suonato – in qualità di violino primo, violino secondo o viola – con l’Orchestra “Haydn” di Trento e Bolzano, l’Orchestra “J. Futura”, l’Orchestra del “Festival Pergine Spettacolo Aperto”, l’Orchestra del Duomo di Bolzano, l’Orchestra del “Music Camp” di Bressanone, l’Orchestra dell’Università di Trento, l’Orchestra “Concentus Clivi” di Povo, l’Orchestra “LaMus”, L’”Orchestra giovanile trentina” di Pergine Valsugana, l’Orchestra “Kleutrom”, l’Orchestra “I Filarmonici” di Trento e l’Ensemble “Corelli” di Borgo Valsugana. Come corista ha collaborato con diverse formazioni corali: Coro “Collegium Musicum Harmonia” di Verla di Giovo, Coro Polifonico “Renato Lunelli” di Trento, Corale Polifonica di Lavis, Coro “Concentus Clivi” di Povo e Cognola, Coro “Gianferrari” di Trento, Coro dell’ “Accademia San Giorgio” di Verona, oltre ovviamente al Coro del Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento.

Suona in diverse formazioni cameristiche che vanno dal duo all’orchestra da camera. Durante gli studi al Conservatorio ha composto alcuni brani cameristici, presentati al Festival di musica contemporanea “Mondi Sonori”, tra i quali “6 momenti” per quartetto d’archi eseguito per l’inaugurazione di una nuova ala della biblioteca centrale di Trento. Inoltre, in occasione della beatificazione di Antonio Rosmini, ha composto due brani per contralto e quartetto d’archi su liriche di Clemente Rebora rieseguiti più volte nel corso del 2007 e del 2008. Dal settembre 2007 è docente di musica presso la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado “Arcivescovile – Dame Inglesi” di Rovereto. Dall’aprile 2005 dirige il coro “Cima Verde” di Vigo Cavedine, con il quale ha diretto numerosi concerti e rassegne, e per il quale ha seguito direttamente sia la direzione sia la parte tecnica dei CD “Le parole della montagna” e “Lo scatolone magico” presentati nel 2008 e nel 2010. Dal 2006 collabora con il Coro della SAT di Trento come violino solista nel brano “Natal” di Riccardo Zandonai.

Dal 2007 entra a far parte del coro “Camp Fiorì” di Vigo Cavedine e nel maggio del 2013 ne diviene il Presidente. Nel corso del 2011 fonda il “Minicoro Camp Fiorì”, coro di voci bianche che nel 2013 entra nell’associazione coro “Cima Verde”. Zanolli fonda nel 2012 l’associazione musicale “Valle dei Laghi”, nata per promuovere la musica colta nei paesi della valle. A partire dal giugno 2013 dirige anche il coro “Le Voci di Malcesine”. Durante la sua attività musicale come violinista, violista, corista, direttore d’orchestra e di coro ha avuto modo di esibirsi in molti centri del Trentino Alto Adige, in diverse città italiane e, all’estero, in Spagna, Svizzera, Austria, Olanda, Germania, Repubblica Ceca e Croazia.