FDI – TRENTO * MALTEMPO: BISCAGLIA, « DISAGI PER 6 ORE DI NEVE NEL CAPOLUOGO? GIUNTA COMUNALE INADEGUATA A GESTIRE UNA NEVICATA IN UNA CITTÀ ALPINA »

Disagi per 6 ore di neve a Trento? Giunta comunale inadeguata a gestire una nevicata in una città alpina.

Fratelli d’italia di Trento intende esprimere il proprio stupore per la inadeguata gestione della nevicata di stamane. A diversi nostri dirigenti e militanti della città arrivano decine di segnalazioni con fotografie che mostrano i fondi stradali bianchi e con notevoli accumulo, non adeguatamente percorsi dai mezzi spartineve, causando code e disagi sulle arterie di varie zone cittadine.

Se qualche livello di disagio puo’ verificarsi per neve in un centro urbano in un giorno feriale, dobbiamo tuttavia ricordare che Trento è una citta’ alpina. La sua amministrazione comunale non può trovarsi impreparata di fronte ad una singola nevicata di 6 ore, peraltro ampiamente preannunciata ed esattamente prevista come tempistica. Un evento nevoso straordinario può cogliere impreparata una città di mare, ma non Trento dove tali fenomeni possono e dovrebbero essere la normalità in dicembre.

Attendiamo spiegazioni da chi governa la città, sperando che non ci si dica che tutto era ben organizzato e adeguatamente predisposto perché le fotografie dei cittadini raccontano un’altra storia. Ci attendiamo delle scuse verso la popolazione da parte dell’amministrazione comunale che è stata sollecitata anche da una richiesta urgente di chiarimenti attraverso un comunicato congiunto dei nostri consiglieri comunali con i nostri alleati.

Nelle foto fornite ad Opinione: via Brennero e via Mantova (città, area Ztl)