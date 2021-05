FDI – TRENTINO * ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE * « ELETTI I NUOVI COMPONENTI DELL’ESECUTIVO » (ELENCO DELEGHE)

Il Commissario per il Trentino, sen. Adolfo Urso, ed il Coordinatore Regionale per il Trentino Alto Adige, Alessandro Urzì, completano l’organigramma del Partito in Provincia di Trento.

Nel corso del 2021 l’attenzione dei cittadini verso FdI è ulteriormente aumentata rispetto al già eccellente risultato del 2020. Le adesioni superano già oggi per il 2021 quota 600 e con l’attuale ritmo di crescita il Partito in Trentino si avvia a superare le 1000 tessere ed oltre. I Circoli territoriali operativi sono 10, i circoli tematici sono 4 ed a questi si stanno per aggiungere a breve altri 5 circoli. Ciò necessita di una classe dirigente adeguata, competente, radicata nel territorio, consapevole del proprio ruolo.

