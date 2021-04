FDI – TRENTINO * ” NO COPRIFUOCO “: BISCAGLIA: « MANIFESTEREMO IL NOSTRO DISSENSO DAVANTI AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO A TRENTO, VENERDÌ 30 APRILE DALLE 20.50 »

In qualità di responsabile provinciale organizzazione di Fratelli d’Italia comunico che con una iniziativa in contemporanea in tutto il territorio nazionale domani venerdì 30, a partire dalle 20.50, FdI manifesterà il proprio dissenso circa la assurda norma del coprifuoco davanti al Castello del Buonconsiglio a Trento.

Tale norma appare priva di logica andando a colpire le consuete categorie produttive già sempre penalizzate e andando a favorire gli assembramenti negli orari precedenti.

FdI, unica forza di opposizione d’Italia, rifiuta il ricorso a norme penalizzanti, confuse e lontane dalle esigenze reali del Paese.

Roberto Biscaglia

Responsabile Provinciale Organizzazione FdI

Presidente Circolo “Città di Trento” FdI