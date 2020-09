FDI – TRENTINO * AMMINISTRATIVE 2020: « OGGI A TRENTO PRESIDIO DELLA SICUREZZA DI FRATELLI D’ITALIA IN PIAZZA DANTE CON URSO, DE BERTOLDI E MERLER (15.30) »

FdI: oggi a Trento Presidio della Sicurezza di Fratelli d’Italia in piazza Dante con Urso, de Bertoldi e Merler. Fratelli d’Italia in campo per la Sicurezza in città con due gazebo in piazza Dante e in piazza della Portela che da questa mattina raccolgono le adesioni dei cittadini al programma che la destra ha presentato al candidato sindaco, per definire le priorità della nuova amministrazione. Alle 15.30 in piazza Dante il senatore Adolfo Urso, commissario provinciale di FdI, e il senatore Andrea de Bertoldi incontreranno la stampa per presentare gli impegni programmatici della destra nel campo della sicurezza, insieme con il candidato sindaco Andrea Merler.

“Per noi – sostiene Urso – la sicurezza è la prima condizione per garantire solidarietà e sviluppo. I tre capisaldi della nostra proposta politica. Chiederemo al candidato sindaco di impegnarsi su questo fronte anche con una specifica delega a chi rappresenterà la destra nella nuova amministrazione”.

“Fratelli d’Italia – sostiene de Bertoldi – sarà il riferimento delle politiche di sicurezza e sviluppo nella legalità, chiedendo inoltre anche alla Provincia di inaugurare una politica straordinaria per garantire la vivibilità in tutti i centri e le periferie urbane, abbandonate da anni di amministrazioni delle sinistre”.