FDI * SANTANCHÈ: RUSPANDINI (VICEPRESIDENTE CAMERA DEPUTATI): «ABBIAMO APPREZZATO IL SUO INTERVENTO, E LA DISPONIBILITÀ ALLE DIMISSIONI»

«Abbiamo apprezzato l’intervento del ministro Santanchè che ha giustamente rivendicato gli ottimi risultati ottenuti dal Governo in materia di turismo e la capacità di riaffermare la centralità del comparto nell’economia italiana e nell’azione dell’esecutivo. Ha giustamente rivendicato di pretendere che valga anche per lei la presunzione di innocenza prevista dalla costituzione specie in casi complessi come quelli che la riguardano.

Va però ringraziata anche per quello che ha chiaramente detto al termine del suo intervento e cioè che, qualora venga malauguratamente rinviata a giudizio per la vicenda INPS, farebbe prevalere il cuore alla ragione e lascerebbe il suo incarico governativo per amore e rispetto di FdI e del presidente del Consiglio»

Lo dichiara il vicepresidente di Fratelli d’Italia alla Camera, Massimo Ruspandini.