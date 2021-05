FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * INTERRAMENTO NUOVO ELETTRODOTTO: « BENE LA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI APPROFONDIRE CON LA PAT LA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA »

Prendiamo atto con grande soddisfazione di come la mozione portata in aula dal Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, relativa alla richiesta di interramento del nuovo elettrodotto in previsione da parte di Terna nel tratto cittadino, abbia riscosso un consenso trasversale in Consiglio Comunale venendo approvata all’unanimità.

Esprimiamo apprezzamento per la disponibilità mostrata dall’Amministrazione Comunale ad in particolare dall’Assessore all’ambiente, ad avviare un approfondimento con la Provincia Autonoma di Trento, al fine di verificare la fattibilità tecnica ed economica dell’interramento.

Un risultato importante per la città, ma soprattutto una risposta concreta a tutti i cittadini che hanno a cuore la tutela del nostro territorio.

*

Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia – A.N.

Foto: agenzia Opinione (tralicci a Sardagna)