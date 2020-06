FDI / FRATELLI D’ITALIA – ROVERETO (TN) * DICHIARAZIONI SEN. DE BERTOLDI: « LA NOSTRA SOLIDARIETÀ AI DIRIGENTI REGIONALI, FRANCESCA GEROSA, FRANCESCO BARONE E GIORGIO MANUALI »

In qualità di membri del direttivo di Fratelli d’Italia Rovereto i sottoscritti Luigi Campestrini, Stefano Manica, Maria Moreno vogliono esprimere la loro solidarietà ai dirigenti regionali, Francesca Gerosa, Francesco Barone e Giorgio Manuali per gli attacchi ricevuti a mezzo stampa da parte del Senatore de Bertoldi.

Attacchi privi di qualunque fondamento e che non rendono onore prima di tutto ad un Senatore, per la condotta istituzionale che dovrebbe tenere. Francesca Gerosa è l’artefice dell’espansione di Fratelli d’Italia sul territorio negli ultimi mesi e non si può negare in alcun modo l’impegno e le le forze che lei stessa ha speso per rendere tutti in circoli una realtà; ciò sia da quando è stata nominata cocommissaria sia prima, quando senza alcun incarico ufficiale si spendeva su tutto il territorio.

Le medesime riflessioni devono essere espresse per la figura di Francesco Barone: il gran lavoro da lui svolto ha tenuto unito il partito dopo l’uscita di scena di Marika Poletti. È stato il traghettatore nel momento di crisi, ha tenuto le fila delle ultime due campagne elettorali con spirito di servizio ed è un punto di riferimento per dirigenti e militanti di tutta la provincia.

Se ora possiamo competere sul territorio è grazie a questi due dirigenti, capaci di dare anima e corpo per la causa del partito.

Non conosciamo personalmente Giorgio Manuali ma ci sentiamo di affermare che chiunque ha il merito di essere stimato da Francesca Gerosa e Francesco Barone ha credito di essere una persona di grandi capacità e di forte senso morale, avendo peraltro una onorata esperienza ventennale come consigliere comunale del capoluogo.

I membri del direttivo di Fratelli d’Italia Rovereto

Luigi Campestrini, Stefano Manica, Maria Moreno.