FDI / FRATELLI D’ITALIA – ROVERETO (TN) * COMMISSARIO URSO: PRESIDENTE DI SPIRITO, « IL COMUNICATO STAMPA DI OGGI è FRUTTO DI UN’INIZIATIVA PERSONALE ASSUNTA DA ALCUNI ISCRITTI AL PARTITO »

Il circolo Fratelli d’Italia di Rovereto in merito al comunicato stampa pervenuto alle varie redazioni dei giornali locali precisa che è frutto di un’iniziativa personale assunta da alcuni iscritti al partito. Il Circolo di Rovereto, in piena sintonia con la dirigenza provinciale, ringrazia la dott.ssa Gerosa ed il Sen. de Bertoldi per il lavoro sin ora svolto, e si congratula con il nuovo commissario, Sen. Urso, per la recente nomina.

Giuseppe Di Spirito Presidente del circolo di Rovereto Fratelli D’Italia