FDI – COMUNE TRENTO * SICUREZZA: « ENNESIMO ATTO VANDALICO IN CITTÀ, INCENDIATO UN GAZEBO AL PARCO MASO GINOCCHIO »

11:07 - 6/02/2022

A distanza di una settimana esatta dalla vandalizzazione di numerose fioriere del Parco S.Marco, nel pomeriggio di ieri, sabato 05 febbraio, abbiamo assistito all’ennesimo episodio vergognoso sul territorio comunale.

Un gazebo del Parco Maso Ginocchio è stato dato alle fiamme!

Augurandoci che anche in questa occasione, le telecamere presenti in zona possano aver ripreso l’accaduto per riuscire ad identificare i responsabili, ci chiediamo fino a che punto l’Amministrazione Comunale abbia intenzione di lasciar arrivare questi balordi del fine settimana.

A seguito dell’episodio verificatosi al Parco S.Marco, il Sindaco ha dato l’impressione di voler “catechizzare” gli autori del gesto. Auspichiamo che il Primo Cittadino si renda conto che Trento ha più bisogno di un Sindaco che di un sociologo!!

Ringraziamo i Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente per spegnere il rogo e mettere in sicurezza il gazebo.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.

Gruppo Consiliare Circoscrizionale S.Giuseppe/S.Chiara Fratelli d’Italia – A.N.