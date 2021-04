FDI CIRCOLO CAVALESE – VALLE AVISIO (TN) * OSPEDALE: « NESSUNO HA VOLUTO INFORMARCI SULL’EVENTUALE DESTINAZIONE D’USO DELL’EDIFICIO, QUESTA STRUTTURA HA ANCORA MOLTO DA DARE »

Ospedale di Cavalese. Ci siamo voluti ritrovare qui, per riflettere su quanto saranno importanti le scelte della politica, in merito alla paventata realizzazione di una nuova struttura ospedaliera sul fondo valle.

Non è nostra intenzione entrare nel merito delle scelte, sappiamo benissimo che esistono pro e contro come in tutte le scelte che riguardano situazioni che segneranno nel bene e nel male il futuro del nostro territorio.

Una decisione che investe la popolazione di tre vallate a nostro avviso meriterebbe una consultazione popolare dove siano le persone ad esprimere le proprie convinzioni.

Non abbiamo sentito parlare di servizi e contenuti!

Nessuno ha voluto informarci sull’eventuale destinazione d’uso dell’edificio alle nostre spalle. Lungi da noi pensare a speculazioni edilizie od altro.

Questa struttura per quanto datata ha ancora molto da dire e da dare. Deve rimanere a disposizione del sociale, della sanita’ e del bene comune. Peraltro non dimentichiamoci che l’Ospedale per anni è stato ed è tuttora un volano economico per Cavalese, ed è necessario tenere conto anche di questo.

Vederlo chiudere per scopi imprenditoriali privati che non siano a disposizione, come detto, del sociale, della sanità o del bene comune ci vedrà in prima linea, a tutti i livelli politici, per ostacolarne gli intenti.

In attesa di risposte, circa il progetto, da parte del Governo Provinciale il Circolo di Fratelli d’Italia Cavalese-Valli dell’Avisio vigilerà attentamente in merito, confrontandosi con tutti gli attori interessati per il bene delle nostre valli, senza facili entusiasmi spesso dettati solo da futuri scopi elettorali.

Chiunque voglia dire la sua può scriverci alla mail:

FdI[email protected] ;

oppure tramite la nostra pagina Facebook :

Circolo Fratelli d’Italia Cavalese-Valle dell’Avisio.

*

Il Presidente di Circolo Adriano Vettore

Il VicePresidente di Circolo Antonio Ippolito

Il direttivo tutto

I referenti della Val di Fassa

Il referente della Val di Cembra