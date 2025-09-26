Popular tags:
FDI * AMMINISTRATIVE REGIONE MARCHE: «FALSO SONDAGGIO, NOSTRO ESPOSTO AD AGCOM E PROCURA REPUBBLICA»

18.42 - venerdì 26 settembre 2025

“Fratelli d’Italia presenta un esposto ad Agcom e Procura della Repubblica di Ancona per un finto sondaggio realizzato sul voto per il rinnovo della Regione Marche e diffuso in questi giorni: saranno le autorità competenti a valutare questa condotta, avvenuta peraltro in un periodo vietato dalla legge, che a noi appare come una pericolosa diffusione di fake news. Alcuni esponenti del Partito democratico, fra cui Alessia Morani, ne hanno fatto esplicito riferimento sui social network. A smentire la veridicità della rilevazione è stata oggi la stessa società società Swg, a cui era stata attribuita. Evidentemente qualcuno, producendo una falsa carta intestata, ha inventato un sondaggio con l’intento di ‘spingere’ Ricci.

Numeri creati ad hoc per provare a trarne un beneficio: la rilevazione fasulla ha girato di chat in chat, prima tra politici e giornalisti, poi tra comuni cittadini. Gli ultimi colpi di coda di una sinistra che era partita trionfante, convinta di vincere e che inizia ad assumere la consapevolezza che si scontrerà ancora una volta contro la realtà del buongoverno di Meloni in Italia e di Acquaroli nelle Marche”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

