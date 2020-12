FCA * LETTERA DEL PRESIDENTE ELKANN AI DIPENDENTI: « È STATO CONCORDATO CHE TAVARES DIVENTERÀ IL CEO DELLA NUOVA SOCIETÀ, CHE MANLEY SVOLGERÀ UN RUOLO FONDAMENTALE NEL FUTURO DI STELLANTIS »

Il fatto che come FCA stiamo entrando in questa nuova ed entusiasmante era, forti di una grande solidità, lo dobbiamo anche a lui e al suo stile di leadership, incentrato sui valori della diversità, del rispetto e della collaborazione. Così come lo dobbiamo a tutti voi, che siete stati capaci di conseguire straordinari successi a ogni livello aziendale. La performance che abbiamo annunciato per il terzo trimestre è stata veramente eccezionale, con risultati record a livello di gruppo e in Nord America.

Forse non ci dovrebbe sorprendere che Mike, avendo guidato la profonda trasformazione e la straordinaria crescita dei marchi Jeep e Ram, abbia affrontato le grandi sfide degli ultimi due anni senza esitazioni. Siamo stati davvero fortunati ad avere lui come CEO. Pertanto, comprenderete bene perché è con immenso piacere che oggi vi annuncio che una volta completata la fusione – speriamo presto nel prossimo anno – a Mike sarà chiesto di assumere il ruolo di Head of Americas, lavorando al fianco di Carlos e continuando a mettere a disposizione la sua grande esperienza, l’energia e la determinazione per rendere Stellantis l’azienda straordinaria che siamo certi sarà.

Vi parlerà direttamente tra poco, durante la Town Hall, ma vi invito a unirvi a me già da ora nel rendere omaggio alla sua leadership durante gli ultimi due anni e mezzo e a congratularvi calorosamente con lui per il nuovo incarico.

John Elkann ”

Londra, 18 dicembre 2020