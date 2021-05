FBK * WEBVALLEY 2021: « SALUTE UMANA ED AMBIENTALE, IL FORMAT VEDE STUDENTI E RICERCATORI COLLABORARE ASSIEME DURANTE L’ESTATE »

Secondo anno di edizione virtuale per il format che vede studenti e ricercatori collaborare assieme durante l’estate.

Dal 2001 a oggi, l’arrivo dell’estate in FBK è sinonimo di WebValley, progetto di ricerca interdisciplinare nell’ambito dell’IA che vede lavorare gomito a gomito ricercatori e studenti dai 17 anni in su affrontando temi di forte interesse etico, come la salute umana e ambientale.

Il format originario che prevedeva un camp residenziale di tre settimane in una località del Trentino ha dovuto necessariamente lasciare il passo, per ragioni pandemiche, alla modalità virtuale, già collaudata con successo nel 2020 e adottata anche per il 2021.

Lo staff si è comunque adoperato per proporre ai partecipanti un’esperienza immersiva e formativa di tutto rispetto, con un laboratorio “diffuso” (SCATTERED LAB) che vede la squadra di ragazze e ragazzi distribuita e in collegamento con il core dei tutor collegati da un campo base (HEAD OFFICE) ospitato presso l’Istituto Artigianelli di Trento, grazie alla proficua collaborazione instaurata negli ultimi anni.

La scuola avrà una durata di due settimane, da lunedì 16/08 a venerdì 27/08/2021 e sarà destinata a studentesse e studenti che hanno frequentato quest’anno scolastico 2020/21 il 4° anno delle scuole superiori. L’edizione di quest’anno sarà dedicata all’applicazione di strumenti di machine learning e intelligenza artificiale nell’ambito healthcare. Indicativamente, la strutturazione del camp prevedrà una settimana di corsi/onboarding (corsi la mattina, attività pratiche pomeriggio, nozioni solo mirate e laboratori) e una settimana di progetto.

Sarà possibile inviare le candidature per WebValley 2021 a partire dal 20 maggio fino al 18 giugno 2021. La squadra dei candidati vincitori/vincitrici sarà individuata e ufficialmente comunicata entro venerdì 9 luglio 2021.

Oltre alla possibilità di toccare con mano il mondo della ricerca scientifica e del data science, Webavalley offre anche una bella opportunità di praticare ed esercitare l’inglese, con l’apertura delle iscrizioni a studenti internazionali. Ai candidati 2021 è infatti richiesto, oltre a una forte motivazione e a un ottimo curriculum scolastico, una buona comprensione della lingua inglese e un buon livello di capacità di comunicazione.

Gli studenti che parteciperanno a WebValley avranno inoltre la possibilità di farsi riconoscere 76 ore di alternanza scuola-lavoro, a discrezione della scuola di appartenenza.

Non resta quindi che augurare in bocca al lupo agli studenti e alle studentesse che vorranno cimentarsi in questa nuova avventura formativa, ma anche estremamente divertente!

Tutte le informazioni per candidarsi all’iniziativa sono disponibili a questo link.