FAILONI (LEGA) REPLICA IN FACEBOOK A DALLAPICCOLA (PATT) * TURISMO: « RICORDO ALL’EX ASSESSORE CHE L’IMPOSTA DI SOGGIORNO RACCOLTA NEL 2019 è STATA GIà EROGATA L’ANNO SCORSO »

DALLAPICCOLA HA FATTO L’ASSESSORE AL TURISMO O ALTRO?

Stupisce non poco il post polemico pubblicato su Facebook dal mio predecessore. Tra le diverse osservazioni presenti troviamo anche quella per la quale i bilanci delle Aziende per il turismo e dei Consorzi pro loco sarebbero «in difficoltà per la sospensione del 50% del finanziamento», andando poi a puntualizzare che «la Provincia ha trattenuto per sé metà tassa raccolta dalle imprese nel ‘19». NIENTE DI PIÙ ERRATO.

Un’affermazione di questo tipo ce la si può aspettare da tutti, da operatori e Consiglieri provinciali non conoscitori della materia, ma sicuramente non dall’ex Assessore al turismo che -per di più- ha introdotto questo meccanismo! Infatti, ricordo al collega Dallapiccola che l’imposta di soggiorno raccolta nel 2019 è stata già erogata l’anno scorso, di questa alle APT nel 2020 va solo il saldo del 2019 (negativo o positivo che sia in base all’effettiva raccolta).