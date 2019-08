FABIO ROVAZZI * « NUOVO SUCCESSO CON IL DOPPIO DISCO DI PLATINO CON ‘FACCIO QUELLO CHE VOGLIO’ E QUELLO D’ORO CON ‘SENZA PENSIERI’ »

Nuovo successo per Fabio Rovazzi che contemporaneamente conquista il doppio disco di Platino per la hit “Faccio quello che voglio” e un disco d’Oro per l’ultimo singolo “Senza pensieri” featuring Loredana Berte’ e J-Ax.

Rovazzi raggiunge così l’importante risultato di 14 dischi di platino in soli 3 anni dal suo primo brano musicale. Su YouTube i suoi singoli vantano oltre 500 milioni di views.