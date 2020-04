EVERNESS * MERCATINI D’AUTUNNO E NATALE TRENTO 2020: CAROLLO, « PIAZZA DUOMO E VIA BELENZANI NON SONO UTILIZZABILI, COME RISULTA DA MEMORIA DEPOSITATA DAL COMUNE DI TRENTO AL TAR »

Everness, organizzatrice della manifestazione “Mercatini d’Autunno e di Natale Trento 2020”, in programma in Piazza Fiera e piazza Battisti, visto il comunicato stampa odierno dell’APT Trento riferito ad una manifestazione denominata “Mercatino di Natale Trento 2020”, comunica quanto segue.

APT Trento non dice in quali piazze di Trento si dovrebbe svolgere tale manifestazione, aspetto fondamentale per il successo economico dell’evento. Piazza Duomo e via Belenzani, richieste anche lo scorso anno da Everness, non sono utilizzabili, come risulta anche dalla memoria depositata dal Comune di Trento al TAR che il 9 luglio entrerà nel merito della nota vicenda riguardante l’evento 2019. Non si svolgerà né in piazza Fiera né in piazza Battisti, poiché in tali piazze vi saranno i “Mercatini d’Autunno e di Natale Trento 2020” organizzati da Everness, la cui organizzazione è in corso ormai da alcuni mesi. Si invitano perciò gli interessati a valutare bene tale aspetto, perché una cosa è vendere i propri prodotti in piazza Fiera, un’altra è al quartiere “Le Albere” come il Comune aveva proposto lo scorso anno.

Sono 50 le domande di partecipazione alla manifestazione “Mercatini d’autunno e di Natale Trento 2020” pervenute entro il 13 aprile alla Everness, che organizza l’evento in programma da novembre a gennaio in Piazza Fiera e Piazza Battisti. Vista la situazione di emergenza sanitaria, gli organizzatori hanno deciso che per le rimanenti 45 casette si potrà presentare domanda fino al 31 maggio 2020. Tutte le informazioni e il modulo per partecipare alla manifestazione si trovano sul sito www.mercatiniautunnonatale.com.

Trento non smette di pensare al futuro, nonostante le difficoltà create dall’emergenza, e lo testimonia il fatto che più della metà delle casette in legno disponibili per i “Mercatini d’autunno e di Natale Trento 2020” (sono in tutto 95) sono già state richieste da artigiani, operatori del settore “food”, commercianti e artisti. Oltre a quelle di numerose imprese locali sono arrivate richieste dall’Alto Adige, da altre regioni italiane e anche dall’Austria, dall’Ungheria e dalla Germania. Sono nazioni, queste, che condividono tante tradizioni storiche trentine anche nel settore dell’artigianato, dei prodotti tipici e della cultura.

In questi giorni le reazioni da parte di artigiani, commercianti, professionisti, albergatori, ristoratori e tour operator sono state molto positive. Quasi tutti sono d’accordo che è importante essere pronti per quando l’emergenza finirà e in quest’ottica è stato particolarmente apprezzato il lavoro organizzativo che Everness sta svolgendo con grande professionalità. Incuriosisce positivamente la novità della formula di questa manifestazione, che per la prima volta unisce creativamente il tema dell’autunno a quello del Natale offrendo interessanti prospettive commerciali e di attrazione turistica. È in circolazione da alcuni giorni anche il nuovo video promozionale dell’evento, che ha già ottenuto oltre 30 mila visulizzazioni su Facebook. Si ricorda dunque agli interessati che c’è tempo fino al 31 maggio per presentare domanda e le ammissioni saranno comunicate entro il 15 giugno.

*

Agostino Carollo, organizzatore e titolare Everness