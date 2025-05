EUROSTAT * RISCHIO POVERTÀ 2024: «I VALORI PIÙ ELEVATI IN BULGARIA (30,3%) / ROMANIA (27,9%) / GRECIA (26,9%) / SPAGNA E LITUANIA (25,8%) / ITALIA A QUOTA 23,1% »

13.36 - sabato 3 maggio 2025

Persone a rischio di povertà o esclusione sociale nel 2024. Nel 2024, 93,3 milioni di persone nell’UE (il 21,0% della popolazione) erano a rischio di povertà o esclusione sociale, il che significa che vivevano in famiglie con almeno uno dei 3 rischi di povertà ed esclusione sociale: rischio di povertà, grave deprivazione materiale e sociale e vita in una famiglia con un’intensità di lavoro molto bassa. Rispetto al 2023, si è registrato un leggero calo di 0,3 punti percentuali (21,3% della popolazione, 94,6 milioni di persone).

Queste informazioni provengono dai dati sulle persone a rischio di povertà o esclusione sociale pubblicati oggi da Eurostat. Questo articolo presenta alcuni risultati tratti dall’articolo più dettagliato Statistics Explained.

Le quote di persone a rischio di povertà o esclusione sociale variavano nei paesi dell’UE nel 2024. I valori più elevati sono stati registrati in Bulgaria (30,3%), Romania (27,9%), Grecia (26,9%), Spagna e Lituania (entrambe al 25,8%). D’altra parte, le quote più basse sono state registrate in Repubblica Ceca (11,3%), Slovenia (14,4%), Paesi Bassi (15,4%), Polonia (16,0%) e Irlanda (16,7%).

People at risk of poverty or social exclusion in 2024.

In 2024, 93.3 million people in the EU (21.0% of the population) were at risk of poverty or social exclusion, which means they lived in households experiencing at least 1 of 3 poverty and social exclusion risks: risk of poverty, severe material and social deprivation, and living in a household with very low work intensity. Compared with 2023, there was a slight decrease of 0.3 percentage points (21.3% of the population, 94.6 million people).

This information comes from data on people at risk of poverty or social exclusion published by Eurostat today. This article presents a handful of findings from the more detailed Statistics Explained article.

The shares of people at risk of poverty or social exclusion varied across the EU countries in 2024. The highest values were reported in Bulgaria (30.3%), Romania (27.9%), Greece (26.9%), Spain and Lithuania (both 25.8%). On the other hand, the lowest shares were recorded in Czechia (11.3%), Slovenia (14.4%), the Netherlands (15.4%), Poland (16.0%) and Ireland (16.7%).