EUROSTAT * BEVANDE ALCOLICHE: «EXPORT FUORI UE 2024, PRIMA LA FRANCIA CON 12,1 MILIARDI / SECONDA L’ITALIA CON 6 MLD»

14.05 - sabato 3 maggio 2025

LINK

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

L’UE ha esportato bevande alcoliche per un valore di 29,8 miliardi di euro. Nel 2024, l’UE ha esportato bevande alcoliche per un valore di 29,8 miliardi di euro, con un aumento del 10,9% rispetto al 2019 (26,9 miliardi di euro).

Le esportazioni sono state dominate dal vino di uve fresche, compresi i vini liquorosi, che rappresenta il 56,2% (16,8 miliardi di euro) di tutte le bevande alcoliche. I distillati e i liquori rappresentano la seconda categoria più importante, con il 29,7% del totale (8,9 miliardi di euro), seguiti dalla birra, con l’11,5% (3,4 miliardi di euro); sidro, pere, idromele, saké e altre bevande fermentate, con l’1,7% (0,5 miliardi di euro); e vermouth e altri vini aromatizzati con piante o aromi, con l’1,0% (0,3 miliardi di euro).

Nel 2024, la Francia è stata di gran lunga il principale esportatore di bevande alcoliche dell’UE verso paesi extra-UE, con un totale di 12,1 miliardi di euro, pari al 41% del totale. Questo paese ha esportato principalmente vino (66,7%, pari a 8,1 miliardi di euro) e distillati e liquori (31,8%, pari a 3,8 miliardi di euro).

L’Italia segue al secondo posto, con 6 miliardi di euro (il 20% del totale delle esportazioni dell’UE verso paesi extra-UE), la maggior parte dei quali (81,1%, pari a 4,9 miliardi di euro) è relativa all’esportazione di vino. Spagna e Paesi Bassi hanno esportato rispettivamente 2,5 miliardi di euro e 2,3 miliardi di euro (l’8% ciascuno), ma mentre la categoria più significativa per la Spagna è stata il vino (1,6 miliardi di euro), per i Paesi Bassi è stata la birra (1,3 miliardi di euro).

Principali destinazioni di esportazione: Stati Uniti e Regno Unito

Nel 2024, gli Stati Uniti sono stati la principale destinazione delle bevande alcoliche dell’UE, con esportazioni per un totale di 8,9 miliardi di euro (il 30% del totale). Oltre la metà di questo valore, 4,9 miliardi di euro, è legato all’esportazione di vino e altri 2,9 miliardi di euro a distillati e liquori.

Il Regno Unito è stato il secondo partner commerciale, con 4,9 miliardi di euro (il 17% del totale), principalmente legati alle esportazioni di vino (68%, pari a 3,3 miliardi di euro). Seguono Cina e Canada (1,6 miliardi di euro ciascuno) e Svizzera (1,4 miliardi di euro). Mentre le esportazioni di bevande alcoliche verso Canada e Svizzera riguardavano principalmente vino, la principale categoria di esportazione verso la Cina è stata quella di distillati e liquori, con 0,7 miliardi di euro (45%), seguita dal vino (0,5 miliardi di euro, pari al 34%).

///

EU exported 29.8 billion worth of alcoholic beverages . In 2024, the EU exported €29.8 billion worth of alcoholic beverages, indicating a 10.9% increase since 2019 (€26.9 billion).

Exports were dominated by wine of fresh grapes, including fortified wines, representing 56.2% (€16.8 billion) of all alcoholic beverages. Spirits and liqueurs up the second biggest category, with 29.7% of the total (€8.9 billion), followed by beer, with 11.5% (€3.4 billion); cider, perry, mead, saké, and other fermented beverages, with 1.7% (€0.5 billion); and vermouth and other wines flavoured with plants or aromatics, with 1.0% (€0.3 billion).

France was by far the main EU exporter of alcoholic beverages to countries outside the EU in 2024, totalling €12.1 billion, representing 41% of the total. This country exported mostly wine (66.7% or €8.1 billion) and spirits and liqueurs (31.8% or €3.8 billion).

Italy followed in the 2nd place, with €6.0 billion (20% of the total EU exports to countries outside the EU), most of which (81.1% or €4.9 billion) was related to the export of wine. Spain and the Netherlands exported €2.5 billion and €2.3 billion (each 8%), respectively, but while the most significant category for Spain was wine (€1.6 billion), for the Netherlands it was beer (€1.3 billion).

Main export destinations: the United States and the United Kingdom

In 2024, the United States was the main destination for EU alcoholic beverages, with exports totalling €8.9 billion (30% of the total). More than half of this value, €4.9 billion, is related to export of wine and another €2.9 billion to spirits and liqueurs.

The United Kingdom was the second biggest trade partner, with €4.9 billion (17% of the total), mostly connected to wine exports (68% or €3.3 billion). This country was followed by China and Canada (each €1.6 billion) and Switzerland (1.4 billion). While exports of alcoholic beverages to Canada and Switzerland were mostly wine, the main export category to China was spirits and liqueurs, with €0.7 billion (45%), followed by wine (€0.5 billion, 34%).