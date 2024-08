EUROPEI 2024 FRANCIA * SCI NAUTICO: «IL TRENTINO THOMAS DEGASPERI DA RECORD, A BORDEAUX L’ITALIA DOMINATRICE»

16.04 - domenica 11 agosto 2024

Oggi, a Bordeaux, si è disputata la finale degli Europei Open di Sci Nautico, regalando agli appassionati uno spettacolo senza precedenti. Nella suggestiva cornice di Port Leyron, 33880 Baurech, i più grandi campioni di sci nautico del continente si sono sfidati per il titolo europeo, e l’Italia ha trionfato in modo straordinario. Una vera sfida tra giganti che ha visto l’Italia dominatrice.

Thomas Degasperi, leggenda vivente dello sci nautico, ha aggiunto un altro straordinario capitolo alla sua carriera. Il campione trentino, due volte campione del mondo e pluricampione europeo, è riuscito a conquistare il suo undicesimo titolo europeo, il quinto oro consecutivo, in un finale che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Nessuno era mai riuscito nell’impresa di conquistare 11 volte il podio più alto, ma il trentino ha raggiunto anche questo traguardo: è record. Degasperi ha condiviso il podio con il connazionale Brando Caruso, che a soli 28 anni si è laureato per la prima volta campione europeo, confermando il suo status di astro nascente della disciplina.

La competizione ha visto Degasperi e Caruso affrontarsi in un serrato duello, terminato con un pareggio impressionante: entrambi hanno completato tre boe con la corda a 10,25 metri. La gara è proseguita con una serie di spareggi, durante i quali i due atleti italiani hanno continuato a dimostrare la loro incredibile abilità e determinazione, rimanendo sempre in parità e regalando agli spettatori una finale elettrizzante.

Alla fine, come già accaduto in altre competizioni di alto livello come le Olimpiadi, il giudice ha deciso di assegnare la medaglia d’oro a entrambi gli atleti, un riconoscimento meritato per la loro prestazione eccezionale. Il francese Sacha Descuns, che gareggiava in casa, ha conquistato il terzo posto, completando così il podio.

Il podio si è così tinto di tricolore, con l’Italia che ha dimostrato ancora una volta la sua supremazia nello sci nautico. Per Degasperi, orgoglio della nazione, questa vittoria ha un significato speciale: dedicata alla madre, pilastro della scuola di sci nautico a Caldonazzo, e al padre, che il campione sente vicino anche da lassù. Questo straordinario successo rappresenta un momento storico per il nostro sport e per l’Italia, che, grazie a Thomas Degasperi e Brando Caruso, ha conquistato il massimo riconoscimento europeo.

A 43 anni, Degasperi continua a scrivere pagine leggendarie nel mondo dello sci nautico, mentre Caruso ha davanti a sé un futuro radioso.

Gli Europei di Sci Nautico di Bordeaux hanno regalato emozioni indimenticabili e una finale che sarà ricordata per anni. L’Italia ha dominato il palcoscenico internazionale, segnando un nuovo record e il trionfo di Degasperi e Caruso sarà celebrato come uno dei momenti più alti dello sport italiano.