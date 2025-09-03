EUROPEAN DEFENCE AGENCY * SPESA PER DIFESA UE: «NEL 2024 HA RAGGIUNTO 343 MILIARDI, +19% RISPETTO AL 2023»

07.56 - mercoledì 3 settembre 2025

La spesa per la difesa dell’UE raggiunge i 343 miliardi di euro nel 2024, secondo i dati dell’EDA. L’Agenzia europea per la difesa (EDA) ha pubblicato il suo rapporto annuale sui dati della difesa per il periodo 2024-2025, che descrive in dettaglio la spesa per la difesa di tutti i 27 Stati membri dell’UE. Nel 2024, la spesa per la difesa dei 27 Stati membri dell’UE ha raggiunto la cifra senza precedenti di 343 miliardi di euro, con un aumento del 19% rispetto al 2023, portando la spesa all’1,9% del PIL. L’aumento, trainato in gran parte da livelli record di approvvigionamento di equipaggiamenti e da crescenti investimenti in ricerca e sviluppo, riflette la determinazione degli Stati membri a rafforzare le capacità militari europee in risposta all’evoluzione del contesto di sicurezza.

Per la prima volta, gli investimenti per la difesa hanno superato i 100 miliardi di euro, rappresentando il 31% della spesa totale, la quota più alta registrata dall’EDA dall’inizio della raccolta dati. Sebbene la spesa continui a crescere e si prevede che aumenterà ulteriormente nel 2025, rimane al di sotto dei livelli di potenze militari come gli Stati Uniti, il che sottolinea la necessità di investimenti sostenuti e di una maggiore collaborazione per massimizzare l’efficienza e garantire l’interoperabilità tra le forze armate dell’UE.

Il capo dell’EDA, l’ARVP Kaja Kallas, ha dichiarato: “L’Europa sta spendendo cifre record per la difesa per garantire la sicurezza dei nostri cittadini, e non ci fermeremo qui. Questi investimenti saranno convogliati in ogni ambito, dalla ricerca e sviluppo all’approvvigionamento e alla produzione congiunta di componenti essenziali per la difesa. L’Unione Europea sta utilizzando ogni leva finanziaria e politica a sua disposizione per sostenere i nostri Stati membri e le aziende europee in questo sforzo. La difesa oggi non è un optional, ma un elemento fondamentale per la protezione dei nostri cittadini. Questa deve essere l’era della difesa europea.”

Il Direttore Generale dell’EDA, André Denk, ha dichiarato: “È incoraggiante vedere gli Stati membri dell’UE portare la loro spesa per la difesa a livelli record. Raggiungere il nuovo obiettivo NATO del 3,5% del PIL richiederà uno sforzo ancora maggiore, con una spesa complessiva di oltre 630 miliardi di euro all’anno. Tuttavia, dobbiamo anche cooperare strettamente, trovare economie di scala e aumentare l’interoperabilità. L’EDA è più pronta che mai a sostenere gli Stati membri in questo impegno”.

Previsioni per il 2025:

Si prevede che la spesa per la difesa dell’UE raggiungerà i 381 miliardi di euro nel 2025 (rispetto ai 343 miliardi di euro del 2024).

Si prevede che la spesa dell’Unione europea raggiungerà il 2,1% del PIL nel 2025, superando per la prima volta dall’inizio delle registrazioni dell’EDA il precedente obiettivo NATO del 2%.

Gli investimenti nella difesa dovrebbero raggiungere quasi i 130 miliardi di euro nel 2025 (rispetto ai 106 miliardi di euro del 2024).

La ​​spesa per la ricerca e lo sviluppo (R&S) potrebbe aumentare fino a 17 miliardi di euro nel 2025 (rispetto ai 13 miliardi di euro del 2024).

Spesa per la difesa europea nel 2024 – Risultati principali:

Nel 2024, 25 Stati membri hanno aumentato la loro spesa per la difesa in termini reali, uno in più rispetto al 2023, mentre solo due paesi hanno leggermente ridotto la spesa per la difesa. Sedici Stati membri hanno aumentato la loro spesa di oltre il 10%, rispetto agli undici del 2023.

Nel 2024, la spesa totale per la difesa per personale militare attivo ha raggiunto la cifra record di 249.000 euro, in aumento rispetto ai 211.000 euro del 2023 e significativamente superiore ai 138.000 euro spesi nel 2014.

Nel 2024, 24 Stati membri hanno raggiunto il parametro di riferimento del 20% per gli investimenti nella difesa, in aumento rispetto ai 20 del 2023, una tendenza in accelerazione poiché i paesi destinano una quota sempre maggiore della loro spesa agli investimenti.

Gli acquisti di materiali per la difesa sono aumentati del 39% dal 2023 a 88 miliardi di euro nel 2024, con una spesa prevista per il 2025 superiore ai 100 miliardi di euro. Si prevede che la tendenza al rialzo continuerà, poiché diversi Stati membri hanno annunciato ulteriori aumenti di bilancio e firmato importanti accordi di appalto nel 2024.

Gli acquisti di materiali rappresentano oltre l’80% degli investimenti nella difesa. Sebbene le esigenze a breve termine abbiano portato gli Stati membri a dare priorità alle soluzioni esistenti, gli investimenti in R&S sono aumentati.

Un aumento significativo della spesa in R&S è essenziale per sviluppare capacità di nuova generazione e ridurre la dipendenza dai mercati esteri. La cooperazione in materia di difesa offre vantaggi quali economie di scala, costi inferiori, migliore interoperabilità e riduzione delle duplicazioni.

Nel 2024, la spesa in R&S nel settore della difesa è aumentata. L’aumento del 20% nel 2024 rappresenta una notevole accelerazione rispetto alla crescita del 6% registrata nel 2023. La spesa in R&S nel settore della difesa ha raggiunto i 13 miliardi di euro nel 2024.

EU defence spending hits €343 bln in 2024, EDA data shows,

The European Defence Agency (EDA) has published its annual Defence Data report for 2024-2025, detailing defence spending from all 27 EU Member States. In 2024, defence expenditure by the 27 EU Member States reached an unprecedented €343 billion — a 19% rise on 2023 — bringing spending to 1.9% of GDP. The increase, driven largely by record levels of equipment procurement and rising investment in research and development, reflects Member States’ determination to strengthen Europe’s military capabilities in response to the evolving security environment.

For the first time, defence investment exceeded €100 billion, accounting for 31% of total expenditure, the highest share recorded by EDA since data collection began. While spending continues to grow and is forecast to climb further in 2025, it remains below the levels of military powers such as the United States — underlining the need for sustained investment and greater collaboration to maximise efficiency and ensure interoperability across the EU’s armed forces.

Head of EDA, HRVP Kaja Kallas, said: “Europe is spending record amounts on defence to keep our people safe, and we will not stop there. This investment will be funnelled into everything from research and development to the joint procurement and production of essential defence components. The European Union is pulling every financial and political lever we have to support our Member States and European companies in this effort. Defence today is not a nice-to-have but fundamental for the protection of our citizens. This must be the era of European defence.”

EDA Chief Executive André Denk said: “It is encouraging to see EU Member States taking their defence spending to record levels. Meeting the new NATO target of 3.5% of GDP will require even more effort, spending a total of more than €630 billion a year. Yet we must also cooperate closely, find economies of scale and increase interoperability. EDA stands more ready than ever to support Member States in this endeavour.”

2025 Forecast:

EU defence spending is projected to reach €381 billion in 2025 (vs €343 billion in 2024)

Bloc’s spending is seen at 2.1% of GDP in 2025, exceeding the previous NATO 2% target for the first time since EDA records began

Defence investment is set to reach close to €130 billion in 2025 (vs €106 billion in 2024)

Research and Development (R&D) spending may increase to €17 billion in 2025 (vs €13 billion in 2024)

2024 European Defence Spending – Key Findings:

In 2024, 25 Member States increased their defence spending in real terms, one more than in 2023, while only two countries slightly decreased defence spending. Sixteen Member States raised their expenditure by more than 10%, compared to eleven in 2023.

In 2024, the total defence expenditure per active military personnel reached a record €249,000, up from €211,000 in 2023 and significantly more than the €138,000 spent in 2014.

In 2024, 24 Member States met the 20% benchmark on defence investment, up from 20 in 2023, an accelerating trend as countries direct an increasingly larger share of their expenditure to investments.

Defence equipment procurement rose by 39% from 2023 to €88 billion in 2024, with spending in 2025 projected to exceed €100 billion. The upward trend is expected to continue as several Member States have announced further budget increases and signed major procurement deals in 2024.

Equipment procurement represents more than 80% of defence investment. While short-term needs have led Member States to prioritise existing solutions, R&D investment has grown.

A significant rise in R&D spending is essential to develop next-generation capabilities and reduce dependence on foreign markets. Defence cooperation offers benefits such as economies of scale, lower costs, improved interoperability, and reduced duplication.

In 2024, defence R&D expenditure increased. The 20% rise in 2024 represents a notable acceleration compared to the 6% growth recorded in 2023. Defence R&D spending reached €13 billion in 2024.