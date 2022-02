EUROPARLAMENTARI LEGA * BRENNERO – TRAFFICO PESANTE: « C’È RISCHIO ISOLAMENTO, ANCHE IL GOVERNO ITALIANO FACCIA SENTIRE SUA VOCE »

10:36 - 1/02/2022

Brennero, Lega Pe: rischio isolamento, anche Governo faccia sentire sua voce. “La Lega da due anni in prima linea, Ministero solleciti intervento urgente dell’Ue contro Austria”.

“Da oltre due anni la Lega in Europa sta combattendo per evidenziare l’illegittimità delle restrizioni al traffico pesante in transito dall’Italia attraverso il Brennero, ora confermate lungo l’asse stradale anche dalla Baviera. E’ inaccettabile: a dispetto degli innumerevoli provvedimenti da noi presentati, la Commissione europea non interviene con misure adeguate, e purtroppo ancora non si sente dal Governo una forte voce per rivendicare l’interesse delle imprese dell’autotrasporto italiano. Come segnalato dalle associazioni di categoria, corriamo il rischio concreto di isolamento del nostro sistema produttivo, costretto a fronteggiare restrizioni assurde e pregiudiziali da parte dell’Austria, in un momento di crisi senza precedenti che sta colpendo il comparto della logistica. E’ necessario sollecitare un intervento urgente dell’Ue, finora assente e pavida, con sanzioni verso l’Austria: il Governo faccia sentire la sua voce”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi (capo delegazione), Paolo Borchia, Massimo Casanova e Annalisa Tardino, componenti della commissione Trasporti.