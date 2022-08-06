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EUROPA VERDE – VERDI * DIRETTA VIDEO: ENRICO LETTA, « PD SINISTRA ITALIANA E VERDI INSIEME PER EVITARE LA DESTRA AL 50%, ACCORDO PER LE ELEZIONI 2022 » (LINK STREAMING – RIVEDI)
EUROPA VERDE – VERDI * DIRETTA VIDEO: ENRICO LETTA, « PD SINISTRA ITALIANA E VERDI INSIEME PER EVITARE LA DESTRA AL 50%, ACCORDO PER LE ELEZIONI 2022 » (LINK STREAMING – RIVEDI)
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17.40 - sabato 06 agosto 2022
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