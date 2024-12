EUROMEDIA RESEARCH * RIFORMA STRADALE: «LE NUOVE SANZIONI SONO GIUSTE, PER IL 40,9% DELLA POPOLAZIONE »

08.56 - domenica 1 dicembre 2024

La riflessione: Nei giorni scorsi il Senato ha approvato in via definitiva la nuova riforma del Codice della Strada con l’introduzione di nuove norme e sanzioni che hanno acceso il dibattito pubblico e politico. Nel complesso, sulla base delle prima informazioni diffuse dai media, 1 italiano su 2 dichiara di apprezzare e condividere il nuovo codice della strada.

Le nuove multe e sanzioni introdotte con questa riforma sono giudicate giuste per il 40,9% della popolazione, mentre 1 cittadino su 4 le ritiene troppo elevate e restrittive. Entrando nello specifico delle principali novità introdotte, le norme che raccolgono il maggior grado di condivisione (circa 3 italiani su 4) sono quelle legate all’utilizzo del cellulare alla guida, l’introduzione di targhe e assicurazioni per i monopattini, l’estensione delle limitazioni per i neopatentati e le sanzioni per il consumo di stupefacenti.

Poco meno condivisa, invece, la scelta di aggravare i provvedimenti per chi guida in stato di ebrezza con l’inserimento di pene detentive e l’obbligo dell’utilizzo di sistemi alcolock che bloccano l’avviamento dell’auto in caso di tasso oltre i limiti. Infine, poco meno di 1 italiano su 2 condivide l’inasprimento delle multe legate al superamento dei limiti di velocità e sospensione della patente in caso di recidiva.

Per quelle che sono le Sue informazioni e per quello che ha potuto leggere o sentire attraverso i media, quanto apprezza il nuovo Codice della Strada approvato in via definitiva nei giorni scorsi.

Secondo Lei, le nuove sanzioni previste dal nuovo codice della strada sono.

Per ciascuno dei principali provvedimenti previsti dal nuovo codice della strada mi indichi se lo condivide o meno.