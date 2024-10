EUROMEDIA RESEARCH * CAMBIAMENTI CLIMATICI – 10 OTTOBRE: «PER IL 66,8% DEGLI INTERVISTATI SIAMO ARRIVATI AL “PUNTO DI NON RITORNO”»

19.41 - venerdì 18 ottobre 2024

Nelle ultime settimane alcune zone del nostro Paese sono state colpite nuovamente da forti piogge che hanno causato, ancora una volta, esondazioni, allagamenti ed evacuazioni. Una situazione che, secondo oltre 1/3 della popolazione, è conseguenza della mancanza di manutenzione sul nostro territorio e alla scarsa preparazione delle amministrazioni locali, senza trascurare l’intervento dell’uomo e l’incapacità di prevenire questi fenomeni e mettere in sicurezza le zone a rischio.

Oltre il 40% dei cittadini percepisce questa emergenza climatica come un fenomeno molto preoccupante, ma che, allo stesso tempo, implica dei profondi cambiamenti che non tutti sono disposti ad accettare. In uno scenario con un’Italia divisa tra le piogge del nord e il caldo e la siccità del sud, gli effetti dei cambiamenti climatici creano preoccupazione a 3 cittadini su 4, con percentuali ancora più alte tra i residenti al sud e nelle isole. In definitiva, considerando tutto quello che sta succedendo a livello climatico in Italia e nel Mondo, per 2/3 della popolazione ci troviamo in presenza di una reale emergenza che rappresenta il punto di non ritorno e, quindi, diventa necessario ed urgente intervenire al più presto.