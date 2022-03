EURICSE – ITAS MUTUA * PARTNERSHIP: « AZIONI COMUNI PER IL REINVESTIMENTO DEI MARGINI IN PROGETTI A SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ E DEL TERRITORIO »

12.36 - venerdì 11 marzo 2022

Itas Mutua ed Euricse: azioni comuni per valorizzare la sostenibilità e l’identità mutualistica.

Parte la collaborazione per valorizzare e approfondire le specificità di un modello imprenditoriale vincente e duraturo nel tempo, in grado di affrontare molte delle sfide determinate dai nuovi rischi indotti dai mutamenti climatici, economici e sociali. Oggi i due presidenti Carlo Borzaga e Giuseppe Consoli hanno firmato un protocollo di intesa che rafforza i rapporti tra le due istituzioni, contestualmente all’adesione di ITAS come membro ordinario di Euricse.

L’accordo tra Euricse ed ITAS Mutua rappresenta la volontà comune di elaborare nuovi progetti e nuove strategie per valorizzare la conoscenza e la diffusione di un modello imprenditoriale – quello della mutua assicuratrice – che ha nella sua matrice valori ben definiti: il prendersi cura delle persone, il reinvestimento dei propri margini in progetti a sostegno della comunità e del territorio, la proprietà attribuita ai soci assicurati, la governance democratica, e il patrimonio non distribuibile.

«Siamo felici di poter annunciare questa preziosa collaborazione con Itas Mutua – afferma Carlo Borzaga, presidente di Euricse – grazie alla quale potremo dare una forte spinta alla riflessione in ambito mutualistico, valorizzando così la nostra attività di ricerca, ma anche sviluppare nuovi e importanti progetti legati alle tematiche assicurative. A fronte di uno scenario socio economico complesso, com’è quello in cui stiamo vivendo, le assicurazioni di stampo mutualistico sono tra i soggetti che maggiormente possono contribuire a riformulare le basi sociali e solidaristiche del welfare.

Si tratta di un modello di gestione ancora attuale, moderno e particolarmente in linea con la gestione della complessità, diffuso in tutta l’Unione Europea e che incontra i principi promossi dall’Agenda 2030 dell’ONU. Un fenomeno che prenderà ancora più consistenza nei prossimi anni di fronte alle crescenti difficoltà del sistema pubblico di welfare e a un sistema assicurativo privato spesso molto costoso e troppo orientato al profitto».

Coniugando centralità delle persone, imprenditorialità e bene comune, ITAS ha attraversato con successo diverse epoche storiche, ed oggi si pone di fronte alla grande sfida dell’affermazione del ruolo delle assicurazioni di stampo mutualistico nel garantire un sistema di coperture più in linea con i bisogni della popolazione.

«La collaborazione con Euricse rappresenta un approdo naturale per ITAS che da sempre si impegna nella promozione e nello sviluppo dei propri valori mutualistici» – afferma Giuseppe Consoli, presidente di ITAS – «Da oggi, grazie alla reciproca collaborazione con l’istituto di ricerca, potremo sostenere in modo ancora più incisivo la validità del nostro modello di fare impresa, che ci ha permesso di accompagnare la crescita di intere comunità in ambito sociale, culturale, economico e di welfare».

In concreto, Euricse ed ITAS collaboreranno attivamente per predisporre materiali divulgativi, funzionali a promuovere la matrice del modello mutualistico e dell’identità cooperativa del Gruppo. Euricse darà anche supporto nello sviluppo di attività specifiche sia attraverso il proprio staff, sia attingendo alla propria rete di esperti, a seconda delle competenze richieste.

L’azione concertata dai due enti trova forza dall’unione delle competenze e del know how di due realtà che hanno, tra l’altro, basi solide in Trentino. Euricse, in quanto Istituto Europeo di ricerca sull’economia sociale, ed ITAS Mutua che, con 800.000 soci assicurati, 744 dipendenti e oltre 425 agenzie, è al 18° posto tra i gruppi assicurativi italiani.

La comune origine territoriale delle due istituzioni porta anche a riflettere su un modello che trae la sua forza dal contesto nel quale è inserito, caratterizzato dalla forte vocazione cooperativa e all’avanguardia nella capacità di progettare e innovare con uno sguardo prioritario alla dimensione sociale e agli interessi generali della collettività. È un vanto notare, infatti, che i due gruppi cooperativi trentini ITAS Mutua e il Gruppo Cassa Centrale Banca figurano tra le 300 cooperative più grandi al mondo, secondo l’ultima edizione del World Cooperative Monitor, la ricerca realizzata da Euricse con l’International Cooperative Alliance (ICA) che esplora le dimensioni del settore cooperativo globale e l’impatto economico e sociale delle più grandi cooperative in tutto il mondo.

*

Profilo di EURICSE

Euricse è un istituto di ricerca nato nel 2008, con sede a Trento. Euricse promuove la conoscenza e l’innovazione nell’ambito delle imprese cooperative e sociali e delle altre organizzazioni nonprofit di carattere produttivo. L’Istituto intende approfondire il ruolo di questi soggetti e il loro impatto sullo sviluppo economico e sociale, accompagnandone la crescita e migliorandone l’efficacia. Attraverso attività di ricerca teorica e applicata, di formazione e di consulenza realizzate con il coinvolgimento della comunità scientifica e degli operatori del settore, Euricse affronta temi di rilevanza nazionale e internazionale ispirandosi a principi di apertura e di collaborazione.

*

Profilo di ITAS

ITAS Mutua è la compagnia assicuratrice più antica d’Italia: è stata fondata nel 1821 nell’allora Tirolo austriaco per far fronte dai danni causati delle calamità naturali come gli incendi, una piaga che comprometteva il lavoro dell’intera comunità. Ad oggi è il 18° gruppo assicurativo italiano con 800.000 soci assicurati, 744 dipendenti, ed è presente sul territorio nazionale con oltre 425 agenzie.

La Capogruppo ITAS Mutua controlla (in via diretta ed indiretta) Assicuratrice Val Piave S.p.A. e ITAS Vita S.p.A. Tale struttura è il risultato di operazioni fatte nel corso della sua storia, per rispondere in modo più efficiente alle necessità dei soci assicurati. Tutte le società del Gruppo hanno sede e direzione generale a Trento, esclusa Assicuratrice Val Piave S.p.A. che ha sede a Belluno.