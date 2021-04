ES SINDACATO POLIZIA * NO-TAV: CHIANESE, « DISORDINI IN VALSUSA, ESPRIMIAMO VICINANZA E SOLIDARIETÀ AI COLLEGHI FERITI IERI A BRUZOLO »

Disordini No-Tav in Valsusa, Chianese (ES Polizia): solidarietà a feriti, politici isolino violenti.

“Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai colleghi feriti ieri a Bruzolo dai soliti professionisti del disordine che, nascondendosi dietro a slogan ideologici, cercano di dissimulare la natura gratuita di vili attacchi violenti contro operai edili e servitori dello Stato impegnati nel fare il proprio lavoro al servizio della comunità”.

Così Vincenzo Chianese, Segretario generale di ES Polizia, che aggiunge: “il nostro pensiero va in particolare al vice questore colpito al petto da una pietra e trasportato in ospedale, cui auguriamo di guarire velocemente, mentre auspichiamo che tutti i responsabili vengano al più presto identificati per essere processati e scontare subito una pena finalmente esemplare”.

“Riteniamo indispensabile che tutte le forze politiche, soprattutto gli esponenti locali, dimostrino responsabilità prendendo immediatamente posizione contro le violenze con condanne ferme, senza se e senza ma, perché solo isolando i violenti si potrà porre fine a questa annosa e interminabile spirale di violenze, che troppo spesso ha sfiorato conseguenze tragiche”, conclude.